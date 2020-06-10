ЕС и ПРООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси запустили онлайн-программу "Школа стартапов"

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз и ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси запустили онлайн-программу обучения для предпринимателей "Школа стартапов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

"Школа стартапов" - это возможность повысить уровень своих знаний, получить практические навыки в бизнес-планировании, а также протестировать бизнес-идею под руководством опытных экспертов.

Программа состоит из видеокурса, методического пособия и индивидуальных консультаций. Видеокурс и методическое пособие освещают наиболее актуальные для бизнеса темы: планирование предпринимательской деятельности, юридические основы и налогообложение. Консультанты в сфере финансового менеджмента расскажут о подготовке финансовой модели, оценке эффективности результатов и анализе рисков. Участники, успешно подготовившие концепции бизнес-планов для реализации на территории пилотных районов проекта, получат доступ к индивидуальным консультациям с бизнес-экспертами.

"Усилия по наращиванию экономического роста с целью устойчивого развития должны сопровождаться повышением квалификации предпринимателей, - сказала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева. - Рост малого и среднего бизнеса в регионах является одним из стратегических приоритетов. Предоставляя начинающим и действующим предпринимателям доступ к дистанционному обучению, мы помогаем им получить новые знания в области эффективного использования ресурсов, оценки рисков и привлечения инвестиций".

Доступ к видеокурсу и методическому пособию доступен после прохождения регистрации по ссылке https://tinyurl.com/startup-school.

Дистанционная программа обучения "Школа стартапов" подготовлена по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь".-0-