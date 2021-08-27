 ЕС принимал к себе постсоветские страны для создания санитарного кордона - Жук

Скриншот из видео "Беларусь 1"
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский Союз принимал к себе постсоветские страны для создания санитарного кордона. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Евросоюз, принимая туда постсоветские страны, страны СЭВ (Совет экономической взаимопомощи - межправительственная экономическая организация, созданная Албанией, Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией и действовавшая в 1949-1991 годах. - Прим. БЕЛТА), выстраивал своеобразный санитарный кордон", - отметил Дмитрий Жук.
По его мнению, целью ЕС было создать определенную буферную зону, которая бы уберегала европейские государства-лидеры от незаконной миграции. "И отношение к народам этих уже евросоюзовских государств немногим отличается от отношения к тем же афганцам, иракцам и иранцам", - обратил внимание глава медиахолдинга.-0-
"Евросоюз, принимая туда постсоветские страны, страны СЭВ (Совет экономической взаимопомощи - межправительственная экономическая организация, созданная Албанией, Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией и действовавшая в 1949-1991 годах. - Прим. БЕЛТА), выстраивал своеобразный санитарный кордон", - отметил Дмитрий Жук.
По его мнению, целью ЕС было создать определенную буферную зону, которая бы уберегала европейские государства-лидеры от незаконной миграции. "И отношение к народам этих уже евросоюзовских государств немногим отличается от отношения к тем же афганцам, иракцам и иранцам", - обратил внимание глава медиахолдинга.-0-