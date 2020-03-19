19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 11 заболевших коронавирусом белорусов получили первый отрицательный тест на наличие заболевания. Об этом рассказал сегодня журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ряд пациентов выписались. И одиннадцать человек из тех, кто находится в стационаре в настоящее время, имеют первое отрицательное обследование на коронавирус. Это значит, что вскоре они будут выписаны и переведены на амбулаторный режим", - рассказал Игорь Карпов после совещания у главы государства об эпидемиологической ситуации в стране.

Инфекционист отметил высокий уровень сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, коллегами из Китая и Италии. "Информация, которая от них получена, является очень важной. На этом основании мы формируем порядок наших действий, лечебные протоколы, - пояснил он. - Мы не живем в отрыве от мирового медицинского сообщества, а четко получаем информацию, причем данные идут валом. Пока успеваем за этим информационным потоком".

Министр здравоохранения Владимир Караник подчеркнул, что действия белорусских медиков в борьбе с вирусом направлены прежде всего на эффективность. "Мы и дальше будем направлены на то, чтобы действовать максимально эффективно и по возможности максимально незаметно, потому что наша основная задача - это все-таки здоровье наших людей, а не красивая картинка или красивые эффекты", - сказал он.-0-