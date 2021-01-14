14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 15 организациям планируют разрешить доставлять лекарства на дом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В соответствии с указом от 31 декабря 2020 года №512 юрлицам, имеющим соответствующую лицензию на фармдеятельность, разрешено осуществлять розничную торговлю лекарственными средствами, включенными в перечень Минздрава реализуемых без рецепта врача, до 1 июля 2021 года.

В Минздраве сообщили: в настоящее время в Совет Министров направлен проект постановления "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 года №285", которым установлен перечень организаций, имеющих право доставлять лекарственные средства. Этот перечень планируется дополнить.

Указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.-0-