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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один поезд возобновляет курсирование между Беларусью и Россией с 1 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги."Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО "РЖД" продолжает работу по поэтапному возобновлению международного пассажирского сообщения между Беларусью и Россией. Так, с 1 сентября в ежедневное обращение назначается поезд №28/27 Брест - Москва формирования Белорусской железной дороги. Поезд будет следовать через станцию Барановичи-Полесские", - рассказали в пресс-центре.В первый рейс поезд отправится из Бреста 1 сентября в 18.23 и прибудет в столицу России в 9.23 следующих суток. Из Москвы поезд будет отправляться с 2 сентября в 23.30 и прибывать в Брест в 14.46 следующих суток. "Проезд на поездах, курсирующих в сообщении с Россией, предусмотрен только для граждан Беларуси и РФ", - обратили внимание в БЖД.Граждане Беларуси, следующие в Россию железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", а также соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах.В настоящее время между Беларусью и Россией организовано курсирование 13 пар международных пассажирских поездов по следующим направлениям: Минск - Москва, Минск - Адлер, Брест - Москва, Брест/Минск - Санкт-Петербург, Гомель - Москва, Полоцк - Москва, Гомель - Санкт-Петербург, Калининград - Москва, Калининград - Санкт-Петербург, Калининград - Адлер.Актуальную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105. Поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону +375 222 39 25 47.Белорусская железная дорога будет оперативно информировать о возобновлении курсирования других пассажирских поездов в международном сообщении.