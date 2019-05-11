Еще раз о "правиле двух полос" и остановке по требованию - в ГАИ рассказали о самых обсуждаемых новациях ПДД

На Правовом форуме Беларуси до 15 мая продолжается общественное обсуждение проекта указа об изменении ПДД. В МВД проанализировали его предварительные итоги. Поступающие замечания и предложения говорят о том, что основное внимание люди уделяют так называемому правилу двух полос, которое касается предоставления преимущества пешеходам, и норме об остановке водителя по требованию сотрудников ГАИ. Старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко в беседе с корреспондентом БЕЛТА пояснил моменты, вызвавшие, как показало обсуждение, некоторое недопонимание.

"Правило двух полос", которое сейчас носит рекомендательный характер, нашло свое отражение в подпункте 2.51 пункта 2 проекта ПДД. Предлагается определить, что преимущество пешеходу в случаях, определенных правилами, считается предоставленным, если расстояние между автомобилем и человеком в момент пересечения транспортным средством траектории движения пешехода составило не менее двух полос движения.

Участники общественного обсуждения считают, что это нововведение приведет к путанице, более того, будет мотивировать сотрудников ГАИ к необоснованным штрафам. "Но эта норма, наоборот, направлена на конкретизацию, устраняет субъективность в оценке действий водителя. Корректировка позволит избежать сложностей и конфликтов", - отметил Александр Шевченко.

Он разобрал некоторые спорные моменты, возникшие в ходе общественного обсуждения. Так, его участники путают непредоставление преимущества с ситуацией, когда пешеход вынужден изменить скорость или направление движения. "Если человеку пришлось это сделать из-за водителя, то действия последнего будут расценены как создание аварийной обстановки. Это другой состав правонарушения, за которое можно получить повышенный штраф, лишиться прав", - пояснил представитель ГАИ.

Касаясь нормы об остановке водителя по требованию сотрудников ГАИ, Александр Шевченко обратил внимание, что в законодательстве это уже предусмотрено. Так, в законе "О дорожном движении" МВД предоставлено право определять формы и методы контроля за соблюдением ПДД. Одной из таких форм и служит проверка документов. Схожие нормы содержатся в Положении о ГАИ, утвержденном Советом Министров. "Но водители, как правило, ссылаются на ПДД, мол, там ничего такого нет, поэтому в целях минимизации конфликтных ситуаций в правилах это тоже будет прописано", - сказал он.

Некоторые участники обсуждения усмотрели в остановке по требованию ограничение права на передвижение и даже назвали это административным задержанием. В МВД считает такую трактовку слишком буквальной, а замечания притянутыми за уши. Конституционное право на передвижение имеет более широкий смысл и не распространяется на определенные ограничения, связанные в том числе с безопасностью дорожного движения. "Получается, что нарушением права на передвижение нужно считать и обязанность водителя останавливаться на запрещающий сигнал светофора?" - задался вопросом Александр Шевченко. Что до административного задержания, то по ПИКоАП это кратковременное ограничение свободы, которому подвергают человека за совершение им административного правонарушения и только в строго определенных случаях. "О каком административном задержании (которое предполагает доставку и содержание нарушителя в место, определенное ведущим административным процесс органом) может идти речь при остановке транспортного средства?" - удивлен представитель ГАИ.

Александр Шевченко подчеркнул, что все отзывы по проекту ПДД анализируются, конструктивные предложения учитываются. Так, участники общественного обсуждения нашли недостаток в той части проекта ПДД, где электромобилям разрешается движение по полосе для общественного транспорта. Изначально норма трактовалась так, что им разрешались также остановка и стоянка в этой полосе. Граждане обратили на это внимание, их замечание уже учтено.

Проект ПДД содержит и другие новации. Например, предлагается предоставить велосипедистам право не спешиваться на регулируемых переходах, прописать правила движения на электро-, гироскутерах и других средствах персональной мобильности. Среди изменений и предложение наделить МВД правом определять перечень участков улиц и дорог, где запрещено обучение водителей. Проектом предлагается обязать людей с бессрочными водительскими удостоверениями иметь при себе справку о состоянии здоровья, подтверждающую годность к управлению транспортными средствами.

Ознакомиться с полным списком предлагаемых изменений и принять участие в обсуждении проекта можно на сайте forumpravo.by.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-