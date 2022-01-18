18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще три белорусских полярника прибыли в Антарктиду с грузом экспедиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

По информации начальника 14-й Белорусской антарктической экспедиции Алексея Гайдашова, в режиме авральных работ проведена воздушная грузовая операция по доставке генерального груза и сотрудников БАЭ с борта научно-исследовательского судна "Академик Трешников" на станцию "Гора Вечерняя". На станцию прибыли три сотрудника экспедиции. Генеральный груз БАЭ (31 т) доставлен без повреждений и потерь. "Успешному проведению воздушной грузовой операции способствовало четкое профессиональное взаимодействие между командным составом, членами экипажей и сотрудниками научно-исследовательского судна, авиаотряда, российской и белорусской антарктических экспедиций. Приборы для научных наблюдений, системы жизнеобеспечения, средства транспорта и связи работают в штатном режиме", - рассказали в НАН.

Личный состав 14-й Белорусской антарктической экспедиции продолжает выполнение утвержденных НАН Беларуси научных программ, планов технических работ и природоохранных мероприятий. На Белорусской антарктической станции имеются необходимые запасы топлива, продуктов питания, медикаментов.

С зарубежными антарктическими станциями, международными координационными центрами, научно-исследовательскими суднами "Академик Трешников" и "Академик Федоров" поддерживается устойчивая спутниковая связь.

Как сообщалось, 15 ноября 2021 года в НАН Беларуси был дан торжественный старт 14-й Белорусской антарктической экспедиции. В этом году на ледовый континент отправились 11 человек. В составе экспедиции научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, Объединенного института проблем информатики, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам), БГУ (Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы) и других организаций страны. В команде как специалисты, уже побывавшие в Антарктиде, так и новички. Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктиде в декабре 2021 года.-0-