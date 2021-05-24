24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское общество эндокринологов (ESE) дало рекомендации по вакцинации против COVID-19 пациентов с эндокринной патологией, сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм", доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

Поскольку возможность вакцинации против COVID-19 у пациентов с некоторыми эндокринными заболеваниями, такими как аутоиммунный тиреоидит, надпочечниковая недостаточность, сахарный диабет, была поставлена под сомнение, эксперты ESE выпустили специальное заявление.

Сообщается, что фактически одобрение первых двух вакцин в Европе и США было основано на клинических испытаниях с участием более чем 40 тыс. и 30 тыс. человек соответственно. Их возраст колебался от 16 до 75 лет. Также в эти испытания были включены пациенты со стабильным течением сахарного диабета и ожирением. Результаты подтвердили аналогичную эффективность и безопасность вакцинации у таких пациентов по сравнению со здоровыми людьми. Учитывая эти данные, эксперты ESE сделали заявление: вакцинация против COVID-19 не должна отличаться от таковой у общей популяции у пациентов со стабильным течением эндокринных заболеваний, таких как аутоиммунный тиреоидит (гипотиреоз), болезнь Грейвса, болезнь Аддисона (надпочечниковая недостаточность), аденома гипофиза, сахарный диабет 1-го и 2-го типа, ожирение.

Эксперты ESE рекомендуют проинформировать пациентов с надпочечниковой недостаточностью о возможном повышении температуры после введения вакцины. Были опрошены более 100 членов Европейского нейроэндокринного общества для оценки схемы назначения глюкокортикоидов у пациентов с надпочечниковой недостаточностью, которых вакцинировали. Около трети респондентов планировали автоматически увеличивать дозу глюкокортикоидов, особенно в день первой вакцинации. Однако большинство респондентов было ориентировано увеличить дозу глюкокортикоидов при повышении температуры тела после прививки. Результаты этого опроса следует рассматривать как экспертное мнение.

В позиции экспертов ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России о необходимости вакцинации против COVID-19 указано: пациенты с сахарным диабетом наиболее уязвимы из-за особенностей их иммунного статуса и иммунного ответа на вирусную атаку, высокой активности вируса в условиях гипергликемии, при наличии коморбидности и ожирения, которые часто сопутствуют СД.

Как отметила Алла Шепелькевич, вакцинацию против COVID-19 проводят в медицинских организациях гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия. При этом приоритетными группами больных СД для вакцинации являются пациенты с множественными сосудистыми осложнениями, с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями, с хронической болезнью почек, пациенты на диализе, после трансплантации почки.

Решение о вакцинации принимает врач после общего осмотра с измерением температуры тела (если температура превышает 37 градусов, вакцинацию не проводят), должно быть подписано информированное согласие пациента.

Европейское общество эндокринологов (ESE) ранее представило обновленную позицию экспертов ESE и всего эндокринологического сообщества насчет развивающегося эндокринного фенотипа COVID-19 и его значения для профилактики и лечения заболевания.-0-