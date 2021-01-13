ESGO признало отделение РНПЦ онкологии европейским центром хирургии распространенного рака яичников

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское общество гинекологической онкологии признало онкологическое (гинекологическое) отделение РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова европейским центром хирургии распространенного рака яичников. Сертификат выдан на пять лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Европейское общество гинекологической онкологии (ESGO) объединяет медиков и исследователей, специализирующихся на изучении, профилактике и лечении гинекологического рака. На сертификат ESGO могут претендовать те центры, в которых накоплен опыт хирургического лечения распространенного рака яичников. Сертификат ESGO подтверждает высокий профессионализм всех специалистов, занимающихся лечением этой патологии.

На протяжении многих лет сотрудничества между РНПЦ ОМР имени Н.Н. Александрова и ESGO реализуются совместные научные проекты, выходят международные публикации, проводятся научные конференции.-0-