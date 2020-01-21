21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскизное проектирование российско-белорусского спутника планируется завершить к июню. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

"Эскизное проектирование нового российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли планируется завершить к июню текущего года", - сказал Владимир Гусаков.

Что касается действующего Белорусского космического аппарата, срок его эксплуатации на орбите продлен до конца 2021 года. "Это означает почти двукратное превышение расчетного срока его применения и эквивалентно выведению на орбиту и эксплуатации второго спутника. Его работа имеет высокую значимость для многих отраслей. Так, в 2019 году заказчикам выдано более 2 тыс. пакетов данных дистанционного зондирования Земли высокого разрешения, которые суммарно покрывают площадь более 2 млн кв.км, на сумму порядка $4 млн", - отметил председатель Президиума НАН.

В НАН Беларуси продолжаются работы по такому перспективному направлению, как малые и микроспутники, их аппаратура. Например, в 2019 году на основе технологии искусственных нейронных сетей создан экспериментальный образец микромодуля оперативного распознавания, отбора и сжатия видеоинформации. Он предназначен для использования в качестве полезной нагрузки легких беспилотных летательных аппаратов и малых спутников. Его аппаратной основой являются микрокомпьютеры весом от 10 до 200 г.

"Космические проекты мы выполняем не только с Россией. Так, многослойные электромагнитные экраны, изготовленные в НАН Беларуси, обеспечивают электромагнитную совместимость приборов внутри научного комплекса японского космического аппарата, отправленного на орбиту для исследований Меркурия", - добавил Владимир Гусаков.

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