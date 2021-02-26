Если между конфессиями есть согласие, тогда у них есть единая цель - настоятель прихода

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если между конфессиями есть согласие, тогда у них есть единая цель. Такое мнение высказал настоятель прихода храма Введения во храм Пресвятой Богородицы Минска, председатель религиозной миссии "Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской православной церкви" Георгий Лопухов на полях круглого стола "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности", посвященного Году народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если ты не будешь никому искушением, то очень многие люди не впадут в грех либо суждения, либо какого-то неправового действия. Призыв любого человека, тем более священнослужителя, какой бы конфессии он не был, может явиться огромным искушением и большой проблемой для общества. Соответственно, все нужно взвешивать. Если между конфессиями есть согласие, то, естественно, есть единая цель. А цель у нас одна - вести людей к спасению и вечной жизни", - сказал Георгий Лопухов

По его словам, Беларусь - одна из лучших стран, где есть такое межконфессиональное согласие. "Я впервые участвую в таком круглом столе. Думаю, здесь будут найдены точки соприкосновения, разработаны какие-то новые идеи, взаимодействие между конфессиями и государственными структурами", - отметил настоятель прихода.

В работе круглого стола участвуют представители религиозных конфессий, госорганов, научных и образовательных учреждений, общественных объединений, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. Мероприятие организовано для обсуждения насущных вопросов взаимодействия церкви и государства на благо белорусского народа, роли религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, ресоциализации осужденных, работы с молодежью, противодействия религиозному экстремизму. Организаторами форума выступают Следственный комитет и Институт повышения квалификации и переподготовки СК.-0-