"Если могу спасти кого-то, не буду отсиживаться" - вылечившаяся от COVID-19 медсестра о сдаче плазмы

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Минского района медсестра РНПЦ травматологии и ортопедии Екатерина Русак после личной победы над коронавирусом решила: если она может спасти кого-то, то не станет отсиживаться и сдаст плазму. Об этом она сообщила корреспонденту БЕЛТА.

"Где и как я подхватила вирус, не могу сказать: до сих пор не понимаю и не представляю, - начинает рассказ она. - На работе ни у кого не было, дома и в окружении ни у кого не подтвердился".

Все началось с повышения температуры у ребенка: у трехлетнего малыша было 39 градусов. Дня через три недомогание почувствовала и Екатерина. "Я решила, что это ОРВИ. Обычно я легко переношу эту инфекцию, поэтому не ожидала осложнений. А тут начала болеть голова, появились кашель, першение и боль в горле, поднялась температура", - вспоминает медсестра.

Когда затруднилось дыхание, решила обратиться к врачам. Поехала на работу и сделала рентген. Снимок показал плевропневмонию. Она тут же позвонила в амбулаторию и проконсультировалась с участковым врачом - та посоветовала лечь в больницу.

В своей поликлинике Екатерина взяла направление и поехала в Минскую областную клиническую больницу. "У меня сразу взяли тест на коронавирус и положили в палату, позже ко мне подселили еще одну женщину. Она сдала тест раньше, потому ее результат пришел быстрее - положительный. Меня тут же перевели в Борисов как контакт первого уровня. В Борисове сделали тест второй раз. Потом по результатам выяснилось, что первый был положительным, второй - отрицательным", - пояснила она.

Лечение длилось около двух недель. Врачи назначили антибиотики и противовирусные препараты. От этого периода у Екатерины остались только хорошие впечатления. Врачи были доброжелательны, всегда интересовались, как самочувствие, все ли в порядке, чего не хватает. Медперсонал старался создать максимальный комфорт: при необходимости подавали воду, заваривали чай в термосе, рассказывали о погоде.

По окончании лечения Екатерине сделали третий тест: он был отрицательным. Недавно пришел результат четвертого - тоже минус.

Близкие поддерживали и переживали, призналась Екатерина. Как только выяснилось, что у нее коронавирус, их тут же проверили (сделали по два теста, все отрицательные), а дом обработали дезсредствами.

Паники было больше среди местного населения, чем среди родных. Семья живет в деревне Столбуновичи. На тот момент (27 марта) Екатерина была первым человеком с коронавирусом в Крупицком сельсовете. "Мужа и детей посадили на самоизоляцию. Местные один раз увидели, как муж ехал на машине, и позвонили в милицию. Тогда еще не было строгого предписания о самоизоляции, тем более он ехал в своей машине, да и детям же надо что-то есть! Знаю, ходили разные слухи: что болеет моя мама, а не я, что я не в больнице, а по улицам хожу. Объясняла свою ситуацию людям в местном чате, просила не поднимать шум. Конечно, было осуждение, были разговоры за спиной, но это из-за страха перед неизвестным вирусом и из-за незнания. Я отношусь к этому спокойно", - объяснила она.

Недавно для семьи Русак закончился период самоизоляции. Младший ребенок вернулся в детский сад, старший снова ходит на уроки: на дистанционном обучении он начал отставать по некоторым предметам. "Я же не педагог, он ко мне относится как к маме и не хочет ничего делать. Дала детям на всякий случай маски, антисептики. Да, в садике мало ребят. Но жизнь продолжается", - пояснила Екатерина.

Она 29 апреля вышла на работу и почувствовала себя на месте тех, кто ее лечил: "Нам выдали респираторы. Проходила в нем один день и поняла, как это тяжело. И то у меня всего лишь респиратор, а у них-то еще и маски, костюмы. Моя подруга работает в другой больнице Минска, так она говорит, что после целого дня в этом обмундировании ощущение, будто кирпичи таскал".

Екатерина уже успела сдать плазму крови. Правда, антител пока не обнаружили. "После выздоровления на момент сдачи крови прошло около недели, к этому времени антитела могут еще не выработаться, пояснили мне в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. С тех пор прошла неделя, подожду еще столько же и еще раз сдам плазму. Если антител снова не будет, то кровь может пригодиться для других целей. Если я могу кого-то спасти, то почему буду отсиживаться? С удовольствием помогу", - заверила она.

В завершение разговора Екатерина Русак подчеркнула: ей удалось легко перенести коронавирус благодаря отсутствию хронических заболеваний и своевременному обращению к врачам. "У меня была пневмония средней степени тяжести. При появлении первых симптомов не затягивала, не ждала недели, не надеялась, что вылечусь дома, - в таком случае болезнь шла бы куда тяжелее, врачам было бы сложнее меня вытащить. Ведь все выздоровление в руках не столько врачей, сколько самих пациентов. Если у кого-то из моих появятся симптомы заболевания, я не буду долго наблюдать - обращусь в больницу. Пневмонию нельзя вылечить на дому. Наша жизнь в наших руках", - заключила Екатерина Русак.-0-