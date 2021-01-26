Если создана необходимая инфраструктура, то молодой ученый сможет реализовать свои идеи - Лущик

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если создана необходимая инфраструктура, то молодой ученый сможет реализовать свои идеи, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель генерального директора по инновационной деятельности ГП "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" Павел Лущик.

"Каждый молодой ученый хочет видеть реализацию своих научных идей и начинаний. И для этого необходима инфраструктура. БНТУ развивается в рамках концепции "Университет 3.0", а это - не только образовательная и научная деятельность, но еще создание инновационных производств и коммерциализация научной деятельности. За коммерциализацию науки в нашем университете отвечает Научно-технологический парк БНТУ "Политехник". На сегодняшний день нами уже создано несколько инновационных производств в области медицины (травматология, ортопедия, кардиохирургия, сосудистая хирургия, онкология), нанесения многофункциональных покрытий, энергоэффективных технологий, а также создания очистных сооружений. На таких производствах как раз мы используем разработки, которые вышли из нашего университета, которые были придуманы нашими молодыми учеными и уже опытными преподавателями, профессорам, докторами наук", - рассказал Павел Лущик.

Ежегодно в технопарк распределяется около 10 молодых специалистов. Более 100 ежегодно проходят здесь преддипломную практику. "Особенно часто проходят практику студенты с приборостроительного, механико-технологического, машиностроительного, энергетического факультетов. На базе технопарка создана лаборатория быстрого прототипирования. Кроме того, в БНТУ ежегодно проходит конкурс стартапов, и на его основании выделяются гранты, - отметил заместитель гендиректора. - Еще раз повторюсь, если есть инфраструктура, где молодой ученый может реализовать свои идеи, есть команда и поддержка, тогда все получится".-0-

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