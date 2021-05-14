Есманчик: на каждого участника исследования иммунитета против COVID-19 выделено 9 минут

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На каждого участника исследования популяционного иммунитета против COVID-19 выделено 9 минут, сообщила журналистам главный врач 39-й поликлиники Минска, главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава Ольга Есманчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Результат забора биологического материала добровольцы получат в электронном формате на адрес электронной почты. На одного пациента выделяется 9 минут. В Минске, как и по республике, набирались люди в возрасте от 1 до 18 лет (это детское население) и затем возрастные группы делятся до возраста 70 и более. То есть любой житель мог зарегистрироваться на онлайн-платформе и принять участие", - сказала Ольга Есманчик.

В связи с соблюдением санэпидрежима в пунктах забора крови разделены потоки добровольцев. "Мы просим прийти минут за 10-15, чтобы пройти регистрацию в плановом порядке и придерживаться того временного промежутка, который указан в талоне при записи на исследование", - обратила внимание главврач.

В день забора крови рекомендуется за два-четыре часа не принимать пищу, можно пить воду.

Как сообщалось, исследование началось сегодня и продолжится до 19 мая. Первый этап посвящен установлению постинфекционного иммунитета, на втором у вакцинированных участников будет оценен поствакцинальный иммунитет. По результатам исследования, возможно, будут внесены коррективы в санитарно-противоэпидемические мероприятия.-0-