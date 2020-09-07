Есть страны, которые хотят увидеть очаг нестабильности в Беларуси - Гаспарян

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть страны, которые хотят увидеть очаг нестабильности в Беларуси. Об этом заявил в эфире "Беларусь 1" известный российский журналист, блогер, историк и писатель Армен Гаспарян, сообщает БЕЛТА.

"Все очень просто. У нас в России были подобные события в 1993 году. У нас, по сути дела, в Москве была гражданская война с сотнями погибших. Я участвовал в тех событиях. И могу вам сказать, что Россия сумела преодолеть тот разлом через 15 лет только. У Беларуси у самой очень сложный был опыт 90-х годов. Так вот категорически не нужно республике сейчас переходить эту зыбкую грань разлома. Беларуси надо любой ценой этого избежать. Тем более когда мы понимаем, что есть целый ряд стран, которые очень хотят увидеть очаг нестабильности в республике", - сказал Армен Гаспарян.

Российский журналист подчеркнул: "Нам всем категорически не хотелось бы, чтобы граждане Беларуси оказались пешками в этой чужой игре. Мы были в свое время пешками, мое поколение. Ничего хорошего в этом нет. И мы уповаем на то, что белорусы - это очень мудрый народ, с богатой историей, развитой культурой, что они одумаются и этого всего не допустят".-0-