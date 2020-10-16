Эстафета юбилейного огня БНТУ посетит все ведущие промышленные предприятия страны

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета юбилейного огня Белорусского национального технического университета посетит все ведущие промышленные предприятия страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель медиацентра БНТУ Виталий Гмырак.

"Если посмотреть на современную Беларусь - дома, дороги, инфраструктуру, - это все создано выпускниками нашего университета, которых мы за свою историю выпустили более 200 тыс. Наши выпускники работают сегодня на каждом промышленном предприятии страны. И у нас возникла идея запустить эстафету юбилейного огня по всем нашим предприятиям-партнерам", - рассказал Виталий Гмырак.

Эстафета стартовала 1 сентября. "Еженедельно наши факультеты посещают по 2 предприятия. Например, уже состоялись визиты в Оршу на завод "Красный Борец", "БелОМО", в планах - EPAM, Национальный аэропорт Минск. Недавно эстафета была на БелАЭС. Потому что в этом году университет открыл новую специальность по направлению "проектирование и эксплуатация атомных электростанций", - отметил руководитель медиацентра.

По словам Виталия Гмырака, история развития промышленности неразрывно связана с историей БНТУ. "Как только запускался какой-то завод, сразу возникала необходимость в подготовке инженерных кадров. И новые специальности в первую очередь открывались у нас в университете", - добавил он.

Сто лет БНТУ исполняется 10 декабря. Празднования пройдут 9, 10 и 11 декабря. "10 декабря эстафета огня вернется в БНТУ. Кроме того, в самое ближайшее время состоится закладка капсулы времени. Каждый желающий сможет поместить в нее свое послание, которое можно будет достать и прочитать через 50 лет. К слову, капсула уже установлена в главном корпусе БНТУ. Самые масштабные мероприятия пройдут во Дворце Республики. Празднования состоятся и на каждом факультете", - добавил Виталий Гмырак.-0-