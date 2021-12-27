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27 декабря 2021, 14:20

"Эстафету праздничного настроения" проведут радиостанции Белтелерадиокомпании

Фото из архива
Фото из архива
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематические проекты, поздравительные открытки, призы для самых активных слушателей и музыкальное новогоднее наполнение - Белорусское радио готовит необычный эфир к новогодним праздникам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Основные итоги года по традиции 31 декабря подведет главная информационная программа Первого национального канала "Радыёфакт". Знаковые события 2021-го радиожурналисты обсудят вместе с экспертами и медийными персонами в эфире проектов "Актуальны мікрафон" и "Акцэнты". О традициях встречи Нового года и Рождества в семейном кругу расскажут гости "Сямейнай праграмы". 31 декабря в последние часы уходящего года проект "Творчы вечар" пригласит слушателей в увлекательное виртуальное турне по планете под ритмы любимых отечественных и мировых хитов.

1 и 2 января прозвучит премьера нового вещательного сезона - "Радыётэка", созданная на основе записей из фондов Белорусского радио. Слушатели получат уникальную возможность познакомиться с яркими фрагментами новогодних эфиров на радио в минувшие десятилетия. Праздничный эфир украсят лирические зарисовки "Паэтычнага эцюда" - прозвучат поэтические поздравления от классики до современности в исполнении мастеров белорусской театральной школы. "Тэатр Беларускага радыё" приглашает слушателей на спектакли со сказочными сюжетами.

Интерактивный марафон поздравлений во все праздничные дни проведут ведущие любимой передачи "Вітаем, віншуем, жадаем!". Под аккомпанемент красивой музыки и добрых пожеланий Первый национальный канал приглашает вместе встретить зимние праздники и ощутить их волшебство.

Новогодний эфир на канале "Культура" совпадет с его 20-летием. Канал остается верным своему девизу "Мы выбираем вечные ценности". С 1 по 9 января пройдет акция "Лучшее канала "Культура" - в праздничном эфире". В эти дни прозвучит самое интересное, что было на канале за прошедшие годы, а также выйдут премьерные выпуски новых передач, которые дополнят новинки вещательного сезона 2022 года. Среди них - "Ранішні серыял", "Наша музыка", "Развагі пра літаратуру" и другие.

В первый день нового года слушателей ждет праздничный выпуск передачи "Музычная студыя", посвященный 80-летию известного звукорежиссера Белорусского радио Эдуарда Мартенса. Передача "Радыётэатр плюс" предлагает спектакль "Танец с рапирой", записанный на канале "Культура" по итогам конкурса радиопьес. Праздничную атмосферу будут создавать и музыкальные передачи, наполненные новогодними и рождественскими композициями разных стран. Кульминацией станет праздничный концерт, подготовленный совместно с Академическим хором и Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании. Лирическое настроение новогоднего праздника поддержат стихи в поэтическом проекте "Прачулым радком". Эфирный день украсят аудиооткрытки с поздравлениями от известных деятелей культуры и искусства Беларуси. В официальных группах канала "Культура" (в социальных сетях "Вконтакте", Facebook и Instagram) состоятся розыгрыши призов.

В рождественские и новогодние праздники "Радиус FM" украсит особое музыкальное оформление. К слушателям радиостанции придет Хит Мороз, который подарит всем стопроцентные хиты. Каждый час в эфире будет праздничная музыкальная композиция и поздравление ведущих радиостанции, а также топовых исполнителей, чья музыка звучит в эфире.

Новогодняя тематика будет представлена в проектах "В теме", "Теория большого утра", "Отличный день" и в вечернем шоу "Автодрайв". К праздникам в эфир выйдет специальный музыкальный проект "Оли Day". Две Оли - Ольга Венская и Ольга Петровская - подготовят особый плейлист. В последний день уходящего года все сотрудники популярной радиостанции будут создавать праздничное настроение в проекте "Новый год на Радиус FM". Два часа юмористического шоу выйдет в эфир с 16.00 до 18.00. Предновогоднюю эстафету подхватит "Топ-чарт Радиус FM. Итоги года". На протяжении трех часов в эфире будут самые популярные треки 2021-го. Следом за ними - в качестве разогрева к праздничному столу - прозвучат специально отобранные лучшие праздничные композиции.

Праздничный эфир радиостанции "Сталіца" 31 декабря откроет утреннее интерактивное шоу "Ранак робім разам" с полезной предновогодней информацией. В проекте "Час бяспекі" будет затронута тема обращения с пиротехникой в праздничные дни. Слушатели смогут принять участие в викторинах и стать обладателями специальных призов. Настроиться на мажорный лад поможет уютный "Музычны фальварак". Для специального выпуска подготовлены лучшие релизы уходящего года: отечественные и зарубежные группы подарят слушателям свои самые искренние поздравления, а также отличные музыкальные сувениры.

В праздничном выпуске передачи "Ну і дзянёк" ведущие поздравят радиослушателей с наступающим Новым годом, подготовят познавательно-развлекательные викторины и разыграют подарки с логотипом радиостанции.

Международное радио "Беларусь" представит зарубежным слушателям на всех девяти языках вещания дайджест наиболее значимых событий 2021 года в политической, экономической, культурной и спортивной жизни Беларуси. Запланированы интервью с политическими и общественными деятелями, спортсменами и артистами. В программах "Акцэнты", "Беларусь и мир", а также тематических программах на английском, немецком, французском, испанском, польском, китайском и арабском языках готовятся материалы о белорусских традициях празднования Нового года, праздничных благотворительных акциях. В эфире прозвучат межпрограммные новогодние приветствия и поздравления от постоянных слушателей радио "Беларусь" из разных стран и наших соотечественников за рубежом.

"Эстафету праздничного настроения" подхватят и региональные радиостанции "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-

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