21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Естественные экосистемы занимают более половины территории Беларуси. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Площадь естественных экосистем составляет 11,7 млн га, или 56,4% территории страны. Это леса (75% естественных экосистем), кустарники, естественные луговые территории, болота, водные объекты (реки, озера, пруды). Ожидается, что в результате работы, которая будет проводиться в ближайшие пять лет, доля таких земель увеличится и составит 58,5% от общей площади Беларуси", - сказал Николай Свидинский.

Что касается особо охраняемых природных территорий, они занимают 9% площади страны. "Эти территории обеспечивают сохранение природного равновесия, в том числе генетического фонда различных видов животных и растений", - отметил представитель Минприроды. По его словам, в Беларуси в 2021-2025 годах продолжатся мероприятия по сохранению и устойчивому использованию биологического и ландшафтного разнообразия.

Консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Геннадий Солянко рассказал о мерах по сохранению и увеличению численности животных в лесах. "Охота в Беларуси разрешена на 53 вида животных. В их числе 21 вид млекопитающих и 32 вида птиц. Численность большинства охотничьих видов животных ежегодно остается стабильной, по отдельным видам увеличивается. С 2006 года численность лося увеличилась на 150%, косули - на 180%, благородного оленя - на 330%. Копытные важны не только для охотничьего хозяйства, но и в целом для экосистем, к примеру, они являются важным элементом в питании хищников, таких как волк, рысь и медведь", - отметил он.

Одной из наиболее успешных в сфере биоразнообразия представитель Минлесхоза назвал программу по расселению благородного оленя. За последние четыре года в Беларуси за средства государственной пошлины на право охоты расселено более 3,5 тыс. особей данного вида. Что касается рыси, ее численность в охотничьих угодьях в 2020 году составила 1045 особей, что явилось причиной налаживания жесткой охраны охотничьих угодий и увеличения кормовой базы этого хищника за счет роста численности копытных.

Министерство лесного хозяйства в 2019 году начало проект совместно с Государственной службой лесов Нидерландов по восстановлению недостающего элемента экосистем - крупных травоядных экологической группы Grazers. По данному проекту в заказник "Налибокский" завезли 150 тарпановидных лошадей. На луга, где выпасаются лошади, вернулась редкая птица - большой подорлик.

В системе Минлесхоза существует и первый в Беларуси питомник по воспроизводству тетеревиных птиц, где в 2019 году появились первые птенцы. В текущем году планируется проведение работ по репатриации молодняка исчезающего западноевропейского подвида глухаря в естественную природу. В связи с этим планируется ввести мораторий на изъятие глухаря в Брестской и Гродненской областях.

Международный день биологического разнообразия (22 мая) был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1995 году. Цель праздника - повысить осведомленность социума в вопросах сохранения экологической системы, обратить внимание на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.-0-