Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наивные, искренние, бесстрашные, свободные и бесконечно любимые! 1 июня ежегодно отмечается Международный день защиты детей.
И в этот день мы предлагаем вернуться в мир детства. В мир чистоты, мягкой травы, цветущих деревьев, улыбок и безграничных возможностей впереди. Беззаботное и счастливое время, которое вспоминается с теплотой – в архивных фотографиях БЕЛТА.
Важный детский праздник - Международный день защиты детей официально начали отмечать в 1950 году. Он признан напомнить всем взрослым о маленьких гражданах – о соблюдении и уважении принадлежащим им прав.
Детские права и свободы отражены в Декларации прав ребенка. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году. В 1989 году учреждается и "Конвекция о правах ребенка". Документом определены права несовершеннолетних и обязанности взрослых по отношению к ним.
В Беларуси охрана детства – приоритетное направление государства. И господдержка семьи начинается с рождения ребенка. На социальную защиту семьи работают системы здравоохранения, образования и социального обслуживания.
По данным на 1 января 2021 года, у нас в государстве насчитывается 1 869 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Более половины рождений связаны с появлением на свет второго, третьего и последующих детей.