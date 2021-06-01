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01 июня 2021, 09:02

Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве

Колхоз "Светлый путь" Ивановского района, 1979 год
Колхоз "Светлый путь" Ивановского района, 1979 год

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наивные, искренние, бесстрашные, свободные и бесконечно любимые! 1 июня ежегодно отмечается Международный день защиты детей.

И в этот день мы предлагаем вернуться в мир детства. В мир чистоты, мягкой травы, цветущих деревьев, улыбок и безграничных возможностей впереди. Беззаботное и счастливое время, которое вспоминается с теплотой – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Подружки (слева направо) Лена Силич, Марина Мельникова и Оля Аврамчик, 1988 год
Подружки (слева направо) Лена Силич, Марина Мельникова и Оля Аврамчик, 1988 год

Минск, 1999 год
Минск, 1999 год

Фотоэтюд к Международному Дню защиты детей, 1979 год
Фотоэтюд к Международному Дню защиты детей, 1979 год

Фотоэтюд. Одуванчики, 1987 год
Фотоэтюд. Одуванчики, 1987 год

Фотоэтюд к Международному Дню защиты детей, 1990 год
Фотоэтюд к Международному Дню защиты детей, 1990 год

Важный детский праздник - Международный день защиты детей официально начали отмечать в 1950 году. Он признан напомнить всем взрослым о маленьких гражданах – о соблюдении и уважении принадлежащим им прав.

Дети сельского учителя. Колхоз "Рассвет" Кировского района Могилевской области, 1955 год
Дети сельского учителя. Колхоз "Рассвет" Кировского района Могилевской области, 1955 год

Хорошее настроение, 1979 год
Хорошее настроение, 1979 год

Детский оздоровительный центр "Боровичок" Дятловского района Гродненской области, 1994 год
Детский оздоровительный центр "Боровичок" Дятловского района Гродненской области, 1994 год

Нравится на даче трехлетней Анютке! , 1987 год
Нравится на даче трехлетней Анютке! , 1987 год

Летние каникулы. Дети рабочих и служащих Могилевского производственного объединения "Химволокно" имени В.И. Ленина, 1980 год
Летние каникулы. Дети рабочих и служащих Могилевского производственного объединения "Химволокно" имени В.И. Ленина, 1980 год

Праздник города в Могилеве, 1988 год
Праздник города в Могилеве, 1988 год

Минская школа № 130. В экспериментальном первом классе, 1978 год
Минская школа № 130. В экспериментальном первом классе, 1978 год

Детские права и свободы отражены в Декларации прав ребенка. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году. В 1989 году учреждается и "Конвекция о правах ребенка". Документом определены права несовершеннолетних и обязанности взрослых по отношению к ним.

Дворец культуры Светлогорского завода искусственного волокна. Занятия "Музыкального уголка" проводит В.В. Новиков, 1993 год
Дворец культуры Светлогорского завода искусственного волокна. Занятия "Музыкального уголка" проводит В.В. Новиков, 1993 год

Детский оздоровительный центр «Боровичок» Дятловского района Гродненской области, 1994 год
Детский оздоровительный центр «Боровичок» Дятловского района Гродненской области, 1994 год

Девочка и одуванчики, 1991 год
Девочка и одуванчики, 1991 год

В детском парке, 1979 год
В детском парке, 1979 год

Шестиклассник Андрей Кузьминский к новому учебному году готов, 2000 год
Шестиклассник Андрей Кузьминский к новому учебному году готов, 2000 год

Средняя специальная музыкальная школа при Белгосконсерватории им. А.В. Луначарского, 1983 год
Средняя специальная музыкальная школа при Белгосконсерватории им. А.В. Луначарского, 1983 год

Подготовительный класс «А» СШ № 10 г. Молодечно, 1984 год
Подготовительный класс «А» СШ № 10 г. Молодечно, 1984 год

2017 год
2017 год

В Беларуси охрана детства – приоритетное направление государства. И господдержка семьи начинается с рождения ребенка. На социальную защиту семьи работают системы здравоохранения, образования и социального обслуживания.

По данным на 1 января 2021 года, у нас в государстве насчитывается 1 869 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Более половины рождений связаны с появлением на свет второго, третьего и последующих детей.

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