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Общество
24 октября 2021, 15:31

Эти советы помогут вашим многолетним цветам легко пережить зиму

Самое время не торопясь заняться цветниками. До прихода первых морозов большинство садовых многолетников нуждается в обрезке, мульчировании, а некоторые - в укрытии. У этого процесса больше плюсов, чем минусов. Во-первых, вы сможете избежать весеннего цейтнота и раньше насладитесь видом ухоженных цветников. Во-вторых, избавите растения от болезней и вредителей. В-третьих, цветы лучше перезимуют.

Первые на очереди

Первые октябрьские морозы уже нанесли удар по коллекции однолетних цветов. С них и начинаем. Убираем остатки однолетников. Это поможет оценить состояние цветника и определить, что следует обрезать или оставить нетронутым до весны.

Многие растения сами демонстрируют готовность: листья пожухли, стебли потемнели, а декоративность, даже для любителей картины увядания, утрачена.

Я попыталась объединить самые распространенные многолетники в группы по готовности к обрезке в условиях Беларуси.

Конец октября - время укоротить дельфиниум новозеландский, пионы, флоксы, лилии, аквилегию, колокольчики (за исключением альпийских), астильбу, хосты. Все эти растения обрезаются, как правило, вровень с землей. Чтобы не забыть об их существовании весной, можно оставить пеньки до 5 см. У ирисов удалите засохшие крайние листья и обрежьте, оставив пеньки 10 см.

Начало ноября - пора окончательной подготовки цветников к зимним стужам. Обрезаем все, что еще зеленело в октябре: лилейники, клематисы - с учетом данного вида. Например, клематисы 3-й группы обрезаются до высоты 3-й пары почек от земли, ведь цветут они на побегах текущего года. Эти растения 2-й группы нуждаются в санитарной чистке и обрезаются наполовину. А вот клематисы 1-й группы цветут на побегах прошлого сезона, и, обрезав их, вы лишаете себя возможности любоваться цветением, поэтому только слегка укорачиваем их на 20-30 см.

Растения с полыми стеблями - дельфиниум, лилию, купену - после обрезки желательно сразу замульчировать воздухопроницаемым материалом, чтобы внутрь не попала вода.

Укорачивайте их в сухую погоду. Ухаживая за растениями, используйте секатор, садовые ножницы или сучкорезы. Не обламывайте засохшие ветки и не вырывайте увядшие побеги. Старайтесь лишний раз не травмировать корневую систему.

Желательно убрать все растительные остатки с цветников (лучше сжечь). Старые ветки даже здоровых кустов могут стать источником болезней и вредителей в будущем сезоне.

Возьмите на заметку!

Чтобы увеличить количество веток клематиса или размножить куст, прикопайте 2-3 нижние почки плети ниже уровня корневой шейки, и весной укоренившаяся ветка даст новые сильные побеги.

Декоративные кустарники

Все они нуждаются, прежде всего, в санитарной обрезке. Обязательно удалите сухие соцветия, больные и поврежденные побеги. Подрежьте тонкие и слабые, оставив 2-3 нижние почки. Уберите листья - источник инфекции.

Не забудьте о гортензии. Крупноцветковые виды неохотно сбрасывают даже пожухлую листву. Ее придется аккуратно удалить, стараясь не повредить почки, особенно верхнюю, возможно, цветочную. При обрезке и чистке гортензии учтите особенности ее цветения (на побегах какого года появляются декоративные соцветия).

Мульчирование

Для большинства многолетних цветов мульчирование - защита корневой системы от морозов в бесснежные зимы или при резких перепадах температур. В качестве мульчи лучше использовать материалы, которые не только защищают, позволяют дышать, но дополнительно снабжают питательными веществами весной: перегной, компост, торф, опилки (сухие!), сено или солому.

Мульчировать лучше всего тогда, когда почва начнет подмерзать. Толщина слоя мульчи может быть от 5 см до 10 см, не меньше.

Укрытие - создание дополнительных благоприятных условий для зимовки. Заняться этим стоит в конце ноября, когда температура падает ниже 5-7 градусов (до минус 10 градусов). Растения должны закалиться. Излюбленным укрывным материалом цветоводов остается лапник. Он позволяет циркулировать воздуху, задерживает снег и не пропускает грызунов.

После мульчирования в дополнительной защите нуждаются только очень теплолюбивые растения: клематисы, гортензии, пионы древовидные (особенно первые 3 года), пионы (гибридных сортов), лилии, хризантемы (помните, что открыть их нужно одними их первых!).

Все остальные многолетники при наличии мульчи в дополнительном укрытии не нуждаются. Не стремитесь завалить лапником весь цветник - лучше расставьте небольшие сетчатые сооружения, задерживающие снег.

Холода не страшны

Некоторым растениям, преимущественно почвопокровным (флокс шиловидный, армерия, арабис, обриета, живучки, камнеломки, гвоздики), декоративно-лиственным (медуница, бадан, мак, вербаскум, прунелла) или раннецветущим (примула, барвинок, морозник, горянки, манжетки, садовые герани, княжик, маки) обрезка противопоказана. Для них проведите санитарную обработку, удалив сухие, поврежденные или больные листья и стебли. В зиму они уйдут зеленым ковром.

Сейчас особую популярность набирают злаки. К ним нужен особый подход, тем более что декоративные метелки-соцветия до первого снега будут радовать глаз. Практически все виды злаков на зиму не обрезают. Их сухие листья защищают зону роста от излишней влаги и вымерзания, в то время как, например, гниющие сочные листья хосты способствуют выгниванию почек. С первым снегом просто соберите их в пучок и свяжите узлом над купиной.

Есть еще одно особое растение - хризантема, которая радует цветами, несмотря на стужу. С ней спешить не стоит. Если вы внимательно посмотрите на прикорневой ком, то увидите молодые побеги. Ранняя обрезка и теплая осень могут поспособствовать их усиленному росту. Вспомним об этой садовой красавице с первыми устойчивыми холодами. Хризантемы боятся не столько морозов, сколько вымокания. Укрывать их тоже нужно как можно позже, когда почва начнет подмерзать.

Не забудьте обработать

Все растения, оставленные зимовать, нуждаются в дополнительной защите не только от морозов, но и от болезней. Чтобы избежать сюрпризов после зимних оттепелей, лучше всего обработать цветники 1%-ным раствором Бордоской смеси, 1%-ным раствором железного купороса или Фундазолом согласно рекомендации производителя. Биологические средства при низких температурах малоэффективны.

Дина ШИМЧЁНОК,

газета "7 дней".-0-

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