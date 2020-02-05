Этический кодекс педагога разработан в Беларуси

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси разработало этический кодекс педагога. Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ в ближайшее время будет опубликован в "Настаўніцкай газете" для обсуждения.

Игорь Карпенко

Министр напомнил о влиянии личности педагога на ребенка, на образовательный процесс в целом. По его словам, педагогическая функция связана не только с преподаванием того или иного предмета, но и с воспитанием. "Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком, в том числе психологического, словесного", - сказал Игорь Карпенко.-0-