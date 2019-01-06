Этнокультуролог рассказал о рождественских традициях белорусов

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат филологических наук, этнокультуролог Иван Крук рассказал корреспонденту БЕЛТА о рождественских традициях белорусов.

"В Рождестве заложена традиция объединения старого и нового года. Кроме того, это еще и праздник единения рода, единения семьи. Наши предки, где бы ни находились, стремились на это время вернуться к своей семье, - сказал Иван Крук. - На стол под скатерть клали сено, так как Иисус Христос родился в яслях. Это сено заготавливали еще на Купалье, когда солнце находилось в самой высокой точке и отдавало свою энергию земле. В это время специально собирали 12 разных трав, засушивали специально для рождественского стола. Эти травы клали под скатерть молодым во время свадьбы, после рождения ребенка - в купель при первом купании. Эти же травы переплетали в косу и клали под подушку, чтобы семья жила долго и счастливо, обвязывали ими плодовые деревья, чтобы они плодоносили. У таких вещей есть особенный, сакральный смысл".

Важным ритуалом было моделирование будущего года. На рождественский стол, как и на новогодний, ставили 12 блюд, которые в той или иной мере отражали каждую пору года. "Таким образом символически закладывались основы благосостояния в предстоящем году", - пояснил этнокультуролог.

Одна из значимых традиций - хождение колядовщиков. Считалось, что ряженые - своего рода представители иного мира, души предков, которые благословляли на здоровье, благополучие, богатый урожай. "Потому и были эти потрясающие сравнения: хозяин - солнышко, хозяйка - луна, дети - маленькие звездочки. Космическое начало приходило в обычный сельский дом, и он становился проекцией модели мира", - отметил Иван Крук.

Также важной частью рождественских обрядов были гадания, ворожба.-0-