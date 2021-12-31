Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый год он полон моментов, впечатлений, надежд. А еще Новый год обязательно ассоциируется с ароматом еловых ветвей, волнующим ожиданием праздника и волшебства.

Украшенные в лучших советских традициях витрины универмагов уже зазывают покупателей за подарками, кругом предновогодний ажиотаж, длинные очереди выстраиваются за настоящим раритетом - расписными стеклянными елочными игрушками, уже ставшими частью волшебной и доброй истории. Счастливые девочки-снежинки и мальчики-зайчики в сшитых мамами костюмах водят хороводы вместе с Дедом Морозом и с нетерпением ждут подарков и чудес…

Мы собрали мгновения предновогоднего счастья - архивные фотографии БЕЛТА обязательно вернут вас в прошлое, вызовут ностальгию и немного грусти!-0-

Предновогодняя торговля в Минске, 1959 год

Детский сад Минского завода отопительного оборудования, 1956 год

Новогоднее представление для детей в Государственном цирке, 1999 год

Брестская фабрика сувениров, 1977 год

Предпраздничная торговля в Минске, 1969 год

Предпраздничная торговля. Минск, 1980 год

Новогодний праздник в Барановичской детской спортивной школе, 1965 год

Детский новогодний бал во Дворце молодежи, 1998 год

Новогодний праздник в Барсуковской вспомогательной школе-интернате для детей сирот, 1998 год

Новогоднии утренники в детских садах Минска, 1961 год

Новогодний утренник в детском саду №92 Минска, 1957 год

Предпраздничная торговля в Минском Центральном Универмаге, 1957 год

Новогодний утренник в детском саду №260 Минска, 1969 год

Новогодняя ёлка в Центральном Универмаге Минска, 1955 год

Новогодняя ёлка для детей, 1985 год

Предновогодняя торговля. Минск, 1959 год

Рабочий поселок Минского тракторного завода, 1957 год

Детский новогодний бал во Дворце молодежи, 1998 год