"Это было похоже на семейный разговор" - участник "Большого разговора с Президентом"

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это было похоже на семейный разговор. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский по итогам "Большого разговора с Президентом"."Это было похоже на семейный разговор.​ То есть внутри семьи, в которой некоторое время назад поконфликтовали родные. Многие из которых сейчас раскаиваются, в том числе находящиеся в заключении. А те, кто нас спровоцировал на это, они все убежали. Значит, были подконтрольные внешним силам, абсолютно не самостоятельные политические даже не субъекты, а объекты. И вот, шло обсуждение, как преодолеть этот конфликт, почему мы к нему пришли и что надо сделать, чтоб к этому конфликту не приходить", - рассказал Юрий Воскресенский.По его словам, это был уютный и открытый разговор. "Где даже бесцеремонно вмешивались соседи этой семьи. Я имею в виду журналистов западных СМИ, которые просто озвучивали один и тот же вопрос. Было понятно, что это указание просто сделать какое-то информационное сопровождение", - отметил политолог.Юрий Воскресенский особо остановился на отношениях с Украиной, которым глава государства также уделил внимание. "Меня больше всего приятно впечатлило, что Президент много времени посвятил отношениям с Украиной. Потому что нам надо восстанавливать торгово-экономические отношения на прежний уровень. И Президент дал четкий месседж украинскому народу и элите: давайте не вестись в фарватере какой-то политики ваших союзников или саттелитов, а давайте вести политику добрососедства, направленную на защиту прежде всего торгово-экономических интересов обеих стран. Давайте открывать воздушное пространство. Это был очевидный месседж Украине, и я надеюсь, что настанет тот день, когда потепление в белорусско-украинских отношениях начнется, - добавил он. - Более того, это абсолютно логично с учетом того, что Беларусь всегда поддерживала территориальную целостность и стабильность в Украине".-0-