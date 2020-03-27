"Это дает нам силы" - посол Италии признателен белорусскому народу за акцию солидарности с его страной

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди выразил признательность белорусскому народу за акцию солидарности с Италией в связи с чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса. Об этом БЕЛТА сообщили в дипмиссии.

"Белорусы помнят, что Италия была одной из первых стран, которые незамедлительно пришли на помощь Беларуси после чернобыльской катастрофы, - отметил посол. - Сотни тысяч белорусских детей почувствовали огромную любовь итальянских семей, и для многих из них Италия стала второй родиной. А теперь белорусы дают нам силы и надежду на лучшее будущее".

Как сообщалось, Беларусь присоединилась к международным инициативам солидарности с Италией - накануне вечером цветами итальянского флага осветилась стеклянная башня Национальной библиотеки. На здании была запущена бегущая строка со словами поддержки итальянскому народу. Акция продлится до 31 марта, присоединиться к ней можно также в соцсетях сообщением "солидарность с народом Италии".-0-