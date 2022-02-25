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25 февраля 2022, 21:08

"Это движение вперед, развитие демократии, укрепление власти народа". Василевич о Конституции

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА"
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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новеллы проекта Конституции нацелены на создание лучших условий жизни. Такое мнение озвучил заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Григорий Василевич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Для меня понятно, что изменения и дополнения проекта Конституции - это движение вперед, в лучшую сторону, развитие демократии, укрепление власти народа. Кроме того, тут много очень важных новелл, которые настроены на создание лучших условий жизни, работы, - отметил Григорий Василевич. - Учитываются все реалии нашей динамичной жизни и менталитета, наше желание сохранить традиционные ценности, которые присущи нашему обществу, вопросы обеспечения суверенитета, независимости, организация власти. Если оценивать, этот документ работает на будущее нашей республики".

По его словам, если останется действующий вариант Основного закона, большой беды не произойдет. "Либо мы движемся вперед и развиваем демократию, укрепляем правовое, социальное государство, либо остается то, что есть с достаточно сильной президентской властью, с теми отношениями, которые сейчас есть. Однако многим хотелось предложенных изменений. Если в них вчитаться, это очень позитивные и хорошие новеллы. Конституция в предлагаемой редакции выглядит значительно лучше, интереснее и полезнее", - подчеркнул он.

Так, на конституционном уровне расширяются гарантии для инвалидов и пожилых людей. "В Беларуси много людей с инвалидностью, в отношении которых государство взяло на себя обязательство проявлять заботу. С пожилыми людьми тоже надо заниматься на уровне местной власти, чтобы для них было организовано материальное обеспечение, досуг. Кроме того, ряд других позиций касается молодежи", - добавил Григорий Василевич.-0-

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