"Это комплекс мероприятий подготовки к войне". Хренин о наращивании потенциала в Польше и других странах НАТО

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наращивание вдоль западных границ Беларуси воинских контингентов, вооружений и техники, проведение операций являются элементами подготовки к войне. Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", сообщает БЕЛТА.

По словам главы оборонного ведомства, в последнее время особенно явно видны нападки на Беларусь со стороны соседних государств: Польши, стран Балтии, Украины. "Это нас очень тревожит, огорчает (эти все происходящие события), что они не хотят понимать, жить по-соседски. Уже открыто в СМИ какие-то территориальные претензии предъявляются. Это нам тоже непонятно. Зачем, для чего?" - заметил Виктор Хренин.

Министр обороны обратил внимание на то, как развивается военная обстановка вокруг Беларуси в последние годы. Начиная с 2014 года, Вооруженные Силы США проводят операцию "Атлантическая решимость", во время которой в европейских странах, в большей степени Польше, странах Балтии, размещается воинский контингент. "Численность его в целом в Европе составляет более 6 тыс., а более 4 тыс. - непосредственно на территории Польши и стран Балтии", - привел данные Виктор Хренин.

Он привел яркий пример: в Литве, всего в 15 км от государственной границы с Беларусью, расположен военный полигон Пабраде, где размещен танковый батальон. На его вооружении 29 танков "Абрамс" и другая техника. "Буквально год (может, чуть больше) назад, когда он там первый раз появился, нас уверяли, что это только на учения "Защитник Европы - 2020", потом он уйдет. Но, как сейчас мы видим, он уже находится больше года, занимается боевой подготовкой и идет ротация. То есть никуда никто не хочет уходить", - отметил министр.

Во время учения "Защитник Европы" на территории стран Польши и Балтии в том числе была отработана переброска войск США.

Еще один пример - проведение объединенными вооруженными силами НАТО с 2017 года операции "Усиленное передовое присутствие": "Опять-таки сосредоточивается соответствующий воинский контингент на территории Польши и стран Балтии. На сегодня их численность тоже уже немаленькая - более 6 тыс. военнослужащих и различное количество техники".

"Если брать две этих операции, по оценкам нашего главного разведывательного управления видим, что это порядка 150 танков, около 200 боевых бронированных машин, различное количество орудий полевой артиллерии, реактивные системы залпового огня, вертолеты. Это не может нас не настораживать", - заявил министр обороны.

Виктор Хренин также обратил внимание на проводимую с 2004 года миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии. Изначально эту миссию выполняли четыре самолета, а на сегодня, по оценке белорусской стороны, их 14. "Причем за этот промежуток времени численность наших Военно-воздушных сил не стала больше. Наоборот, немного оптимизируемся, сокращаем наши Вооруженные Силы", - заметил он.

По словам министра, за прошедшие годы в соседних странах в разы возросла интенсивность мероприятий оперативной боевой подготовки. "Мы их видим, наши соседи их особо и не скрывают. Численность личного состава и техники, которая участвует во всех этих мероприятиях, возросла в разы, проводится совершенствование инфраструктуры. Как человек военный, я понимаю, для чего это делается, - сказал Виктор Хренин. - Модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. На сегодняшний момент уже под стандарты НАТО пять или шесть аэродромов сделаны, еще на 10 ведутся работы. Изучается инфраструктура, совершенствуются дороги, на законодательном уровне разрабатываются документы - так называемый военный Шенген".

Министр также указал на то, что в этих странах, и в частности Польше, совершенствуются базы горючего, где можно сосредоточивать запасы топлива, делаются склады для материальных средств, боеприпасов, техники. "В органах управления восстановлен 5-й армейский корпус (США. - Прим. БЕЛТА) на территории Польши, который готов взять на себя управление армейской операцией любого масштаба", - обратил внимание Виктор Хренин.

Он перечислил еще факты: "На сегодняшний момент формируется новая дивизия на брестском направлении - 18-я механизированная дивизия Польши. Срок готовности, как они заявили, 2026 год. Звучат заявления должностных лиц о закупке техники и вооружения: 250 танков "Абрамс", десятками собираются закупать самолеты F-35, беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Это же все оружие ударное, наступательное. Это не для обороны. Тоже задаем вопрос: зачем у нас рядом? Ведь мы подчеркиваем: мы никому не угрожаем", - привел еще факты Виктор Хренин.

Министр констатировал: опять же в Польше заметно растет армейский бюджет, звучат заявления о необходимости повысить численность Вооруженных Сил с 120 тыс. до 200 тыс., активно развиваются войска территориальной обороны.

"Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне. А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они (на Западе. - Прим. БЕЛТА) говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же, как и мы, находясь в Союзном государстве (Россия - наш стратегический союзник). Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом", - заявил Виктор Хренин.

Министр заявил, что в данной ситуации очень тяжело спрогнозировать, как могут развиваться события. Нынешнее положение дел ему напоминает события перед Великой Отечественной войной: "На территории Польши начала фашистская Германия сосредоточивать свои самолеты. Спрашивают должностные лица Советского Союза: для чего вы это делаете? Ответ: для того, чтобы Великобритания не разбомбила нашу авиацию. Хорошо, поверили. Начала (Германия. - Прим. БЕЛТА) подтягивать войска. "А зачем вы подтягиваете на территорию Польши свои дивизии, танки?" "Они выходят сюда отдыхать" (отвечала немецкая сторона. - Прим. БЕЛТА). То есть нагло врали. Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента".-0-