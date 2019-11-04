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04 ноября 2019, 08:30

Это наш дом: "Москву" выбирают сердцем

Казалось бы, очередь и улыбки на лицах ожидающих - понятия несовместимые. Но не на этот раз! Покупатели, которые заняли свою очередь на покупку квартиры посредством электронного бронирования на сайте крупнейшего белорусского застройщика, 1 ноября, в день старта продаж, откровенно радовались. И не скрывали эмоций. Ведь сбывается их мечта о собственном жилье! Тем более, в таком шикарном доме, каким обещает стать "Москва" – уже в следующем году!

Электронное бронирование определило очерёдность встречи покупателей с менеджерами по продажам
Электронное бронирование определило очерёдность встречи покупателей с менеджерами по продажам

Опытные специалисты отдела продаж помогут подобрать планировку и этаж будущего жилья
Опытные специалисты отдела продаж помогут подобрать планировку и этаж будущего жилья

Покупатели с интересом рассматривали макет и весь комплекс "Минск Мир" как на ладони
Покупатели с интересом рассматривали макет и весь комплекс "Минск Мир" как на ладони

Дом "Москва" – это 21 этаж и 250 квартир различной площади, от 27,9 до 74,9 кв. метров. Все - свободной планировки, организовать пространство можно как угодно! На первом этаже - 10 квартир с отдельными входами непосредственно с улицы. Над входами – прозрачный козырек, а также стеклянная витражная дверь - полное ощущение частного дома! Часть квартир второго этажа - с собственными террасами, а на третьем и четвертом этажа - с французскими балконами. Застекленные лоджии или балконы – в квартирах с пятого этажа и выше. Большие окна с использованием триплексного стекла для безопасности и детскими замками наполнят все помещения этого дома светом и воздухом.

Дом "Москва"
Дом "Москва"

Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света, часть квартир второго этажа – с террасами
Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света, часть квартир второго этажа – с террасами

Во всех своих проектах застройщик применяет только самые актуальные архитектурные решения. Вот и в доме "Москва" – просторное дизайнерское лобби площадью 40 "квадратов" и сквозной подъезд. Заходишь - и возникает ощущение шикарного отеля, только вместо ресепшена – место для консьержа, есть зона встречи гостей и санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних животных. А еще – байк-бокс с колясочной, чтобы не нужно было тащить велосипед или коляску наверх.

Лобби дома "Москва"
Лобби дома "Москва"

И вот "фишка" – дизайнерские решетки на фасаде дома. Они не только для красоты. Это еще и жалюзи – жильцы смогут размещать наружные блоки кондиционеров прямо на лоджиях.

Дизайнерские решетки на фасаде дома выполняют функции
Дизайнерские решетки на фасаде дома выполняют функции

И, конечно же, дом будет оборудован тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS, один из которых – панорамный. Поднимаясь на нужный этаж, жильцы и их гости будут с удовольствием ловить с высоты потрясающий вид на город!

Во дворе – обширная зона озеленения с детскими игровыми площадками, уголками отдыха и баскетбольной площадкой. Это место для игр и отдыха, а не машин. Но автостоянка неподалеку, а на въезде - целый комплекс "перехватывающих" парковок.

Домом "Москва" застройщик начинает продажи квартир уже в седьмом квартале комплекса "Минск Мир", который называется "Евразия". По периметру - восемь жилых домов квартала, а в центре квартала достаточно простора и для детского сада на 230 мест, и для игровых и спортивных площадок. Южнее будет огромный красивый парк, залог чистого воздуха и свежести во всем комплексе. В шаговой доступности у жителей квартала будут две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, две школы и три детских сада.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" – это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" – это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

И, конечно же, Международный финансовый центр! Здесь будут созданы тысячи рабочих мест. Прогуляться пешком от своего дома до офиса в МФЦ для жителей квартала будет одно удовольствие!

Минский Международный финансовый центр в многофункциональном комплексе "Минск-Мир"
Минский Международный финансовый центр в многофункциональном комплексе "Минск-Мир"

В общем, не удивительно, что более ста квартир в доме "Москва" были забронированы за сутки до начала продаж по электронной очереди на сайте застройщика. А наутро будущие покупатели уже пришли в отдел продаж, чтобы претворить свою виртуальную мечту в реальность!

Молодые супруги Екатерина и Антон Рашкевич, по их признанию, принципиально хотели жить именно в комплексе "Минск Мир".

Молодые супруги Екатерина и Антон Рашкевич будут жить в доме "Москва"
Молодые супруги Екатерина и Антон Рашкевич будут жить в доме "Москва"

– Это город в городе. Там красиво, все доступно, много магазинов, детские садики, школы и все остальное. Это будущее, наше будущее! В сентябре у нас была свадьба, сейчас живем на съемной квартире, но хотим, чтобы у нас было свое жилье и свой красивый комплекс "Минск Мир". Это наше - мы хотим туда и все! Меня как будущую маму очень радует, что в каждом квартале есть или школа, или детский садик. Это огромный плюс! – улыбается Екатерина.

Дом "Москва" ребята выбрали потому, что хотят быстрее получить квартиру, отремонтировать и вселиться. Уже в следующем году они получат ключи!

– Красивый дом, красивое место, хорошие планировки. И парк рядом. Там будет панорамный лифт - когда будешь подниматься, увидишь всю красоту города, комплекса. Там шикарное лобби. В квартирах большие окна, лоджия – а значит, всегда будет много света и солнца. Мы выбрали на пятом этаже так называемую евродвушку - то, что надо для нашей семьи. Очень понравилась эта квартира – там сразу два балкона! - перечисляет преимущества своего выбора Екатерина.

А Антон уже обдумал варианты финансирования покупки.

– Остановились на кредите от "Беларусбанка". Были на консультациях в разных банках, но эта партнерская программа с застройщиком наиболее привлекательна. Думаю, все у нас получится, потому что мы этого хотим, – рассуждает парень. – У меня коллеги уже построились в "Минск Мире". Один в доме "Волна", а другой – в "Марине".

Молодая супруга ждет вызова от менеджера на оформление документов и не может оправиться от волнений:

– Пришла с ночной смены и полтора часа ждала, пока заработает электронная очередь. Потом зарегистрировалась - и вот сегодня мы здесь. Очень переживаю! Потому что это важный этап в нашей жизни. Теперь все станет по-другому, и уже через год будем обживаться в нашей квартире. Я уже так и называю - наш дом, наша квартира!

А у Виктории Тур в руках - талон с цифрой "3". В электронной очереди она оказалась третьей!

В очереди за квартирой Виктория Тур благодаря электронному бронированию оказалась третьей!
В очереди за квартирой Виктория Тур благодаря электронному бронированию оказалась третьей!

– В девять утра, как только началась электронная регистрация, а я в это время уже была на работе, зашла на сайт и заняла очередь. Только позавчера мы про этот дом услышали, вчера зарегистрировалась – а сегодня уже оформляем покупку! Комплекс "Минск Мир" привлек нас расположением, в нем интересная архитектура. Мы пришли в офис продаж посмотреть, что есть, и менеджер подсказала про дом "Москва". Этот дом нам сразу очень понравился, и мы выбрали евродвушку с большим балконом. Окна в пол понравились. Здесь можно создать абсолютно уникальный интерьер, реализовать самые разные идеи. В целом планировка замечательная, можно делать все, что хочешь. Полет фантазии безграничен, – увлеченно рассказывает Виктория.

Супруги, у которых есть маленький ребенок, выбрали восьмой этаж. И неспроста!

– Вчера прочитала, что в доме будет панорамный лифт - это так здорово! Представляю, как ребенок будет хотеть на нем прокатиться! Ему четыре года, поэтому планируем побыстрее переехать - здесь построят и школы, и детские сады, что для семей с детьми очень удобно. Вообще инфраструктура очень важна. И поликлиника, и то, что парк рядом - все это очень привлекает, – перечисляет Виктория Тур причины, которые помогли ее семье сделать правильный выбор. – Это наше, по всем параметрам мы понимаем, что "Москва" – наш дом!

К слову, на часть стоимости квартиры будущие новоселы решили взять кредит – понравились партнерские программы, которые предлагает застройщик. Доступная стоимость жилья и возможность использования дополнительных финансовых инструментов стали для них еще одним фактором покупки. Как показывает элементарный расчет, семье достаточно иметь стабильный доход – и собственная квартира в доме "Москва" действительно может стать реальностью!

Во-первых, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика - в комплексе "Минск Мир" она предоставляется на срок до 10 лет. При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно – в отношениях с клиентами компания руководствуется принципами доверия.

Во-вторых, покупателям будут интересны партнерские банковские программы кредитования, которые подписаны с четырьмя ведущими банками страны. Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. Таким образом, при первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

Вот таким оказался первый день продаж в доме "Москва". Многие квартиры были забронированы заранее, и покупатели уже приступили к оформлению документов. Но свободные квартиры еще есть, и все подробности об их наличии – на сайте BIR.BY. Получить консультацию и приобрести жилье в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Короткий номер для всех операторов мобильной связи 7675. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

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