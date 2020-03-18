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18 марта 2020, 21:04

Это навредит и людям, и бизнесу - репортаж с белорусско-российской границы

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Сегодня ночью из-за коронавируса Россия закрыла границу с Беларусью для передвижения иностранных граждан. Запрет будет действовать до 1 мая. Пересечь рубеж по трассе М1 с белорусской стороны смогут только россияне, международные грузоперевозчики, сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, а также граждане в случае смерти близкого родственника при предъявлении справки. За новым режимом работы белорусско-российской границы понаблюдали корреспонденты БЕЛТА.

На участке трассы М1 в Дубровенском районе между деревней Шуховцы и поселком Красное (Смоленская область) выставлен временный мобильный пост. Два сотрудника пограничной службы ФСБ России останавливают транспорт. Очередей не возникает.

Зная, что нас не пропустят, оставляем авто и идем к временному посту пешком. Проходим мимо таблички с надписью "Россия", движемся ближе к российским пограничникам.

Метров за 200 до них рядом с дорогой работает страховая компания. Ее сотрудник Роман рассказывает, что ночью после закрытия границы были очереди - кто-то пытался успеть проехать до 00.00. И позже некоторые все равно двигались в сторону России, но безуспешно.

"Не знаю, что будет дальше, но ситуация плохо повлияет на работу и заработок. Поток людей сократится - денег у меня меньше станет. Буду дома сидеть, наверное, если нечем будет заправлять машину", - разочарован мужчина. Чтобы добраться до работы он каждый день проезжает 50 км. "Люди все равно верят, что проедут. У них там родственники, работа", - добавляет Роман.

За все время нахождения возле границы в сторону России проехало несколько легковушек с белорусскими номерами. Среди тех, кто все же надеялся преодолеть барьер, житель Орши. Фотографироваться и называть свое имя он не захотел. Говорит, что официально оформлен и работает на заправке, которая буквально сразу же за границей. Но без вида на жительство не пускают. "Теперь не знаю, что меня ждет", - отвечает мужчина.

Еще встречаем предпринимателя из Минска, который оформляет страховку. Роман возит кондитерские изделия из Смоленска. Въехать с товаром удалось, а уже в Россию не пускают.

"Покупаю все официально и везу в Беларусь. Еще в Минске по безналу оплатил товар, а теперь меня не пускают в Смоленск. Сказали, что без груза никуда не поедешь. Это какой-то бред, потому что проходят дальнобойщики из Литвы, Польши, а простой человек на работу попасть не может", - говорит минчанин и пробует второй раз преодолеть границу. Кажется, с товаром его пропустили.

В нескольких километрах от границы за безопасностью на дороге следят сотрудники ГАИ. Увидев их, рядом останавливается машина с белорусскими номерами. Двое мужчин подходят и спрашивают, что происходит на границе. Они были в командировке в Москве и сейчас вернулись в Беларусь. Как минимум до 1 мая вновь въехать не получится, объясняем им.

"Во как, сейчас развернемся и попробуем проехать в Россию. Проверим, что скажут", - говорят бизнесмены. Ради эксперимента в их автомобиль сажусь и я.

Подъезжаем к двум пограничникам в масках. Один остановил фуру, второй - нашу машину. Проверив паспорт водителя, сотрудник сообщает, что нас дальше пропустить не могут и направляют на разворот. "Вот здесь можете проехать", - говорит пограничник.

"Разворачиваться прямо по пешеходному переходу?", - удивляется водитель. "Да", - заканчивает разговор сотрудник погранслужбы.

Инфраструктура еще не налажена. Ни медиков, ни эпидемиологов рядом не было.

В Беларусь из России транспорт идет без проблем. Водители говорят, что российские пограничники этот поток не проверяют. "Ситуация нестандартная. Надеемся, с коронавирусом справятся и границу откроют как можно быстрее", - добавляют автолюбители.

Учитывая сложившуюся ситуацию с COVID-19, для находящихся в России белорусских граждан посольство Беларуси организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций. За помощью можно обращаться по телефону +7 495 777 66 44.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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