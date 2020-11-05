"Это не навязанная сверху идея" - ректор Гомельского медуниверситета о помощи студентов в борьбе с COVID-19

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома рассказал журналистам о волонтерстве, участии преподавателей и студентов вуза в борьбе с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Стома отметил, что в числе сотрудников медвуза - высококвалифицированные профессионалы - инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи. "На протяжении последних недель эти люди активно выезжают в составе мониторинговых групп в районные центры и создают ситуацию, когда на местах у врачей есть прямой доступ к лучшим экспертам. Это очень важно - не только силы и средства, не только койки и кислород, но и уверенность в том, что ежедневно конкретному врачу могут помочь с принятием сложных, жизненно важных решений", - подчеркнул ректор.

Вуз также помогает делу борьбы с инфекцией своими лабораторными мощностями, работая в связке с другими звеньями системы здравоохранения.

"И третье направление - это то, ради чего существуют наши вузы, - молодые люди, из которых мы готовим настоящих врачей. Это история, которая идет от студентов, а не навязанная сверху идея. Молодые люди сами приходят, сами задают вопрос, как могут помочь стране в пандемию", - отметил Игорь Стома.

В настоящее время работает волонтерский отряд из числа студентов, которые заново учат дышать людей с COVID-19. "Это вопросы дыхательной реабилитации заболевших. Узкая, но очень важная ниша. Ведь многие из этих людей теряют возможность к нормальному дыханию", - рассказал ректор вуза.

Перед тем как дать возможность студентам работать с ковидными пациентами, в университете был создан центр имитации красной зоны, на базе которого лучшие эксперты в течение нескольких недель прививали практические навыки работы в опасной ситуации. "Мы говорим о шестикурсниках, которые через полгода-год придут в качестве действующих врачей", - отметил Игорь Стома.

В целом же студенты в рамках волонтерства задействованы на нескольких направлениях. Это амбулаторно-поликлиническая служба, где на сегодняшний день отмечается наибольшая нагрузка, дистанционное консультирование и реабилитация пациентов после перенесенной болезни. "Это собственная воля студентов. Они как активные, ответственные граждане нашей страны не могут остаться вне ситуации, вне решения этой проблемы", - обратил внимание ректор.

Как сообщалось БЕЛТА, сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы. Это касается больниц, медицинского персонала, лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты. Глава государства отметил, что при необходимости в помощь среднему медицинскому персоналу можно задействовать студентов медицинских вузов, заплатив им за соответствующую работу.-0-