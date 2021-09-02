"Это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется". Макей об интеграции двух стран

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Углубление интеграции находится в русле интересов как России, так и Беларуси. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что стороны, некоторое время назад проанализировав положения подписанного ранее договора о создании Союзного государства, поняли, что ряд из них не был выполнен. "Поэтому и было принято решение выполнить те положения этого договора, которые связаны с укреплением нашей интеграции в различных сферах и областях. Не знаю, почему кто-то пытается придать этому какие-то совершенно несоответствующие ситуации настроения и устремления. Эта работа идет в рамках тех положений, которые предусмотрены этим договором и в рамках которых предусматривается более тесная интеграция по ряду направлений", - заявил министр.

"Более того, это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется. Нет, это было взаимное решение. И это решение по более тесной интеграции находится в русле интересов обоих государств. Надо исходить из этого, а не из искусственных попыток нагнетать страсти вокруг несуществующей проблемы, связанной якобы с потерей суверенитета", - подчеркнул Владимир Макей.-0-