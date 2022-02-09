Это не случайность. Авдонин о нарушении латвийским самолетом госграницы

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здесь не может быть и речи о случайности. Такое мнение, комментируя нарушение госграницы латвийским самолетом, в эфире "Альфа Радио" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

По мнению политолога, страны Запада действуют системно, здесь не может быть и речи о случайном нарушении границы. "Это не какие-то случайные нарушения границы просто из-за того, что они карту попутали. Все они прекрасно знают, воздушные, наземные границы. Конечно же, когда они совершают такие акции (при этом, как видите, они идут с разных сторон - Польши, Прибалтики, Украины), это носит целенаправленный характер. Координируются акции со стороны командования НАТО. Направлены они в первую очередь на то, чтобы отфиксировать работу всех наших средств ПВО", - пояснил Алексей Авдонин.

Аналитик подчеркнул, что данная тактика уже не раз использовалась силами коллективного Запада при планировании военных операций против той или иной страны. "Это было и в Ираке, и в Сирии, и в Ливии. Точно так же, если вспомнить события Великой Отечественной войны, в преддверии ее начала, в мае 1941 года, фиксировались так называемые пролеты гражданской немецкой авиации через всю территорию Беларуси вплоть до Смоленска. Таким образом они смотрели, работают зенитные установки или нет. Понятно, что, когда идет пролет такой авиации, одновременно работают на территории сопредельных стран специальные станции, которые фактически фиксируют начало работы наших средств ПВО и радиолокационных станций. Они фиксируют эти точки и понимают: в случае начала той или иной операции эти точки должны быть в первую очередь уничтожены с помощью НАТО", - пояснил Алексей Авдонин.

Именно поэтому Алексей Авдонин выразил уверенность, что подобные ситуации нельзя воспринимать как случайные. "Все эксперты понимают: идет сканирование нашей территории и ничего хорошего это не несет. Понятно, что мы не реагируем на эти провокации, не поднимаем авиацию и не сбиваем эти летательные средства", - рассказал аналитик БИСИ.

Эксперт также предположил, что количество подобных провокаций будет увеличиваться, причем с разных сторон: с севера, запада и юга. "Мы должны понимать, что та группировка, которая формируется в Польше, Украине, Прибалтике, усиливается в том числе различными средствами боевых беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня условно летают в качестве разведки, а завтра могут нести вооружение на своем борту и представлять угрозу для всех нас. Надо к этому относиться предельно аккуратно и требовать разъяснений со стороны диппредставительств этих стран (со стороны которых совершались провокации)", - резюмировал Алексей Авдонин.

Как сообщалось ранее, утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет АН-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м и, облетев пункт пропуска "Урбаны", вернулся в Латвию. Это не первый случай нарушения воздушного пространства Беларуси. Так, 4 декабря 2021 года украинский вертолет залетел на территорию Беларуси в районе пункта пропуска "Новая Рудня", а 24 января текущего года зафиксирован факт нарушения границы в районе деревни Хмелище Малоритского района украинским беспилотным летательным аппаратом.-0-