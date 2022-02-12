"Это очень больно и страшно". Молдавский парламентарий рассказал о сложном выборе для многих граждан

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове разгорается экономический и социальный кризис. Об этом депутат Парламента Молдовы (фракция Блока коммунистов и социалистов) Владимир Односталко рассказал в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Кризис идет, изба горит, как говорится. Это факт. В отличие от вас (в Беларуси. – Прим. БЕЛТА), у нас ситуация сложная в экономическом плане. В мире непросто. Но особенно то, что делают наши власти, отражается на нас всех", - сказал молдавский парламентарий.

Он констатировал, что в стране очень высокая инфляция, и по этому показателю Молдова в числе лидеров в Европе. "У нас все стало очень дорого. Настолько дорого, что многие, честно признаться, перестали покупать традиционные продукты питания. Это касается незащищенных слоев населения. А что касается энергоресурсов, ситуация вышла из под контроля - кратное увеличение цен на энергоресурсы - в 4 раза буквально за 2 месяца, - заявил Владимир Односталко. - Это очень больно и очень страшно. Январские платежки пришли с еще одним увеличением. И многие сейчас столкнулись с проблемой: либо есть (покупать продукты питания. - Прим. БЕЛТА), либо отапливать дома, оплачивать платежки".

Складывающуюся в стране ситуацию депутат связывает с пришедшими к власти в Молдове в прошлом году либерально настроенными прозападными силами.

"Мы говорим о западных СМИ, сети Сороса, различного рода блогерах, так называемом гражданском обществе. Иногда это банальные бездельники. Это специалисты разговорного жанра, которые получают по 2 и более тысячи евро. Это приличная зарплата в Молдове. Их задача просто наговорить много и неправды", - отметил Владимир Односталко. - Одновременно с этим у нас медиапространство в плане интернета тоже монополизировано со стороны правых партий. В результате этого всего пришла та власть, которая пришла".

По словам депутата, вместо того, чтобы взяться за работу в сфере экономики, власти начали ссориться с соседями, включая Российскую Федерацию. Такой подход сказался и на отношениях с Беларусью.

"У нас продукты питания за последний месяц увеличились в цене на 21%. Это продуктовая инфляция. Промышленная инфляция куда больше. И с этим также надо разбираться. В результате всего у нас в Молдове очень сложная ситуация. Протестный дух крепнет, ширится, и его география становится все больше и больше", - подчеркнул Владимир Односталко.

Он уверен, что если бы в Беларуси в 2020 году не удалось удержать страну, то все могло быть еще хуже, чем в Молдове сейчас. "Нужно отдать должное белорусскому народу и руководству, что смогли удержать ситуацию. Была бы ситуация намного хуже, чем у нас, - отметил молдавский депутат. - Были сводки новостные о том, что рабочие на крупных государственных предприятиях со стабильным социальным пакетом, надежным "завтра" выходили на протесты и поддавались на эти провокации, или пытались организовать забастовку. Эти люди не знают, что бы их ожидало. Предприятий бы не было".

По словам Владимира Односталко, англосаксы стремятся создать в Восточной Европе пояс из подконтрольных им стран. "Это же не прозападники и капиталисты. Это люди, которые не видят в Беларуси национального государства. Там вопрос серьезнее. Они видят в Беларуси территорию, - сказал депутат. - На сегодняшний день в этой коварной истории со стороны англосаксов не хватает одного звена (оказалось оно сильным) - это Беларусь. Украина у них есть уже, там у них уже все в порядке. Польша тоже есть. В этом плане была бы ситуация страшная. Люди бы умирали от голода в прямом смысле слова".

Парламентарий подчеркнул, что в Беларуси производится и экспортируется широкая гамма товаров - от продуктов питания до промышленных изделий, в то время как в Молдове от былых предприятий зачастую остались лишь каркасы, кризис коснулся также мясного, молочного производства.

Владимир Односталко заметил, что в Беларуси порой даже не задумываются о тех преимуществах, которые имеют: "У вас великолепные цены на коммунальные услуги. Вы не знаете, что такое, когда зарплата двух взрослых членов семьи меньше, чем общий счет за коммуналку в зимний месяц. Это повально сейчас происходит. И это не у стариков, у которых маленькие доходы, а у людей среднего возраста".

Что касается разного рода обещаний Запада, в том числе финансового плана, депутат охарактеризовал ситуацию следующим образом: "Европа - это не бесплатный сыр, не бесплатная история вообще. Все, что дает Европа, обуславливается жесткими экономическими, социальными и политическими условиями". По его словам, это в том числе касается отхода от традиционных ценностей, а, например, в торговле означает массовый приход зарубежных товаров.

"Во времена Додона (экс-президент Молдовы Игорь Додон. – Прим. БЕЛТА) был принят закон о норме в 50% на полках магазинов овощей и фруктов местного производства. Пришли эти ребятки (новые власти. – Прим. БЕЛТА) и опять аннулировали эту норму. Европейцы прогнули и заставили свое марионеточное правительство аннулировать эту норму. И наши сельхозпроизводители находятся далеко за пределами этих полок. Сюда заезжает европейская продукция, которая часто более дешевая (качественное не бывает дешевым). Заезжают напичканные помидоры, другие фрукты-овощи. В результате мы имеем убийство нашего производителя", - рассказал Владимир Односталко.

Резюмируя, он еще раз предупредил: "Европейцы, когда приходят с "добром", ставят очень важное условие - разрыв отношений с традиционными партнерами, в нашем случае - это Российская Федерация. Родственник против родственника, брат против брата".-0-