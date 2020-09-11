"Это просто чудо!" Семья из Смолевичей выиграла квартиру в Минске благодаря покупкам в "Евроопт"

Победитель Андрей Гузев с супругой и дочкой в выигранной квартире в центре Минска

Квартирный вопрос – это то, что волнует многие семьи. Но есть счастливчики, которым повезло решить его, просто сходив за покупками в "Евроопт". А точнее, купив "товары удачи" всего на 2 рубля!

Хотите убедиться в этом сами? Тогда читайте истории победителей 146-го тура игры "Удача в придачу!", розыгрыш которого состоялся 8 сентября в Минске. Своих обладателей нашли более 10 000 различных призов. Главные призы победителям вручили 10 сентября в минском гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6.

Главные призы 146-го тура игры "Удача в придачу!" вручили сегодня в Минске

Ключи от квартиры в центре Минска в жилом комплексе "Каскад" получил водитель Андрей Гузев из города Смолевичи. Крупная сумма 50 000 рублей досталась маме в декрете Наталье Курильчик из Бобруйска, обладателем 40 000 рублей стал ведущий инженер Игорь Черненко из Минска, а 30 000 рублей выиграла банковский специалист Инна Андреева из Борисова.

Как этим счастливчикам удалось выиграть суперпризы и что это изменит в их жизни?

"Сын работает в Минске, и теперь с квартирой, считай, вопрос решен!"

Андрей Гузев живет в городе Смолевичи в Минской области, а работает водителем перронного автобуса в Национальном аэропорту. Новость о выигрыше застала его прямо на летном поле!

Ключи от жилья в столице Андрею Гузеву вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

– Когда услышал поздравления, стало не до работы. Как тут можно остаться спокойным? – вспоминает победитель. – Играю много лет, но до этого самым крупным выигрышем были 10 рублей. Честно сказать, не думал, что среди такого количества людей окажусь в числе победителей. Это просто чудо! Хотя мы знали, что выиграть реально: наша знакомая из Смолевичей тоже выиграла квартиру в игре "Удача в придачу!".

Сразу после вручения призов семья поехала в жилой комплекс "Каскад", чтобы посмотреть на свою квартиру.

Получив ключи, семья отправилась в "Каскад", чтобы оценить выигранную квартиру

– Вариант просто супер! Прямо в центре, удобно, что рядом детский сад, метро. Этаж высокий, и вид отличный, на Кальварийскую! Сама квартира светлая, уютная, много окон, – оценили столичное жилье счастливчики. – Мы уже получили просто море поздравлений – от родных, друзей, коллег. А вот родителям решили сообщить, когда уже ключи получим, они у нас живут в другой стране. Так что сегодня их обрадуем!

Впечатления – отличные! "Вид из окна просто супер, и очень удобно: рядом все, что нужно"

Теперь, когда ключи от столичной квартиры в руках, главный вопрос – кто станет новоселом?

– Скорее всего, это будет сын, – поделился планами Андрей Гузев. – Он работает в Минске, живет со своей девушкой, так что квартирный вопрос для них очень актуален. Кто бы мог подумать, что решится эта проблема так удачно!

"Звоню и плачу от радости: "Мама, я выиграла деньги!"

Наталья Курильчик из Бобруйска в Могилевской области свою удачу поймала в прямом эфире. Мама в декрете как раз кормила маленькую дочку, когда увидела себя в числе претендентов на 50 000 рублей.

Наталья Курильчик из Бобруйска вместе с близкими

– Сидели с мужем перед телевизором, смотрели розыгрыш призов. Вижу – моя фамилия. Еще пошутила: "Наверное, это я!". И тут оказывается, что так и есть! Звонок – я выиграла 50 000, – вспоминает Наталья. – Позвонила маме и плачу от радости, она испугалась, думала, что-то случилось. А я говорю: "Мама, я выиграла деньги!".

Наталья Курильчик признается, что выигранные деньги для их семьи очень важны.

– Я работала участковой медсестрой, а сейчас в декретном отпуске, так что для нас каждая копеечка на счету. Купили квартиру недавно, взяли для этого большой кредит. Надеюсь, теперь сможем решить этот вопрос. Нам до сих пор не верится, что это произошло с нами!

"Сможем исполнить мечту о доме в пригороде"

Минчанин Игорь Черненко, который работает ведущим инженером в частной компании, в игре участвует практически с первых туров. И не разочаровался, ведь главное в достижении цели – это настойчивость!

Игорь Черненко из Минска работает ведущим инженером в частной компании

– Прочитал правила игры на сайте и зарегистрировался. Правда, везло мне только по мелочам. И тут такая сумма – 40 000 рублей! Мягко говоря, не маленькая, – рассказывает победитель. – Правда, когда позвонили, как следует порадоваться не смог, как раз был с маленьким сыном, который спал. Поэтому "Ура!" кричал шепотом.

Как молодая семья распорядиться выигрышем?

– Давно мечтаем о собственном доме в пригороде. Эта сумма поможет нам реализовать задуманное! – делится планами Игорь Черненко.

"Позаботимся о будущем детей – вложим деньги в обучение или купим жилье"

Инна Андреева, специалист отдела розничных банковских услуг из Борисова, к сожалению, не смогла присутствовать на церемонии вручения призов, но поделилась планами на выигранные 30 000 рублей по телефону.

– Может быть, вложим в образование детей или сделаем ремонт. Но скорее всего, добавим еще денег и купим квартиру для ребенка. Недвижимость – это всегда актуально, – рассказывает Инна.

В день выигрыша победительница долго не могла поверить, что ей так повезло!

– Так получилось, что играю я с самого первого тура, уже были призы по 2 рубля, 5, 10… И тут сумма с пятью нулями. Сразу даже подумала, что розыгрыш какой-то. Но, оказывается, такая удача бывает! – улыбается Инна Андреева.

В новом туре – квартира в центре Минска с парковочным местом! И еще больше 10 000 призов!

На этом хорошие новости от игры "Удача в придачу!" не заканчиваются. Уже стартовал 147-й тур – и 6 октября будут снова разыграны более 10 000 призов. Главному счастливчику достанется квартира в центре Минска, в жилом комплексе "Каскад", с собственным парковочным местом!

Игра продолжается! 6 октября будут разыграны большие деньги и квартира в центре Минска с парковочным местом!

В шаговой доступности у новосела будет все необходимое, включая школу, детские сады, торговый центр и станцию метро. И даже если жилищный вопрос не актуален, столичную квартиру всегда можно сдавать, получая солидный доход, или выгодно продать.

Квартира расположена в престижном комплексе "Каскад" – рядом парковка, детский сад, метро!

Также своих обладателей 6 октября найдут крупные суммы – 30 000, 40 000 и 50 000 рублей. Новенький автомобиль, ремонт в квартире, вклад в будущее детей… На выигранную пятизначную сумму можно реализовать немало планов!

Стать участником игры очень просто! Претендовать на призы будут все игровые коды, полученные с 7 сентября по 4 октября за покупку "товаров удачи" в магазинах "Евроопт", дискаунтерах "Хит!" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ХИТдоставка".

Как и прежде, игровой код будет начислен за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". Больше кодов – больше шансов!

Если вы ранее не были зарегистрированы в игре, нужно пройти регистрацию в разделе "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by. Там же можно ознакомиться с полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о правилах игры.

Совершайте нужные вам покупки, не забывайте о "товарах удачи", и вполне возможно, что ключи от квартиры в центре Минска окажутся у вас в руках!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 146". Срок проведения: 10.08.2020 г. - 29.10.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3825 от 22.07.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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