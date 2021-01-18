Это заангажированное, политизированное решение - Петровский о переносе ЧМ по хоккею 2021 года

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это заангажированное, политизированное решение, заявил корреспонденту БЕЛТА эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, комментируя решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска.

"Было понятно после того, как началось сильнейшее давление на различных спонсоров чемпионата, что определенные силы максимальным образом давят на спортивное сообщество, на Международную федерацию хоккея, чтобы не допустить проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси в 2021 году. В результате мы видим это заангажированное, политизированное решение, которое лишает Беларусь права проведения чемпионата. На мой взгляд, эта ситуация демонстрирует неуважение к суверенитету и независимости Беларуси, к тому вкладу, который республика внесла в развитие хоккея", - сказал Петр Петровский.

Эксперт подчеркнул, что радикальная оппозиция внутри страны и те политические мигранты, которые лоббировали данное решение, выступают теперь в лице белорусского общества "как предатели национальных интересов, суверенитета и независимости страны. В данной ситуации все показали свои лица. Белорусское руководство боролось за проведение чемпионата до конца и сделало от себя все зависящее: подготовлены арены, инфраструктура. К сожалению, Международная федерация хоккея не просто не выдержала давления, она продемонстрировала свою зависимость по политическим вопросам. Где не вопросы качественной организации спортивных мероприятий решают судьбу того либо другого чемпионата, а узкое политическое желание определенных деструктивных сил, которые не имеют никакого отношения к спорту", - добавил он.-0-