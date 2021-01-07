ЭтоДругое. Андрей Кривошеев о событиях в США, информационных войнах и "репрессиях" в соцсетях

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неприятно рассуждать об этом в светлый праздник Рождества Христова, но и в этот день стоит помнить: «Главная хитрость дьявола заключается в том, чтобы убедить всех, что он не существует».

Соединённые Штаты в последние несколько месяцев со всей прямолинейностью республиканского «слона» и демократического «осла» в посудной лавке сделали всё, чтобы дьявол проявился в полном своём господстве над манипуляторами и ведомыми фоллоуверами-маловерами.

По полочкам:

- выходит, что можно заблокировать группу в 1,7 миллиона человеко-ботов, если название «Байден не мой президент» смущает прихожан новой секты, которых никто не выбирал и не назначал на роль цензоров;

- выходит, что можно забанить цифровые ипостаси президента США (за которого проголосовало 75 миллионов реальных, «не почтовых» граждан);

- выходит, что есть некие «кюлоты», высшая каста цифровых «манагеров», которые без суда и следствия решают, что контент политика, дипломата, журналиста, певицы, графомана и т.п… ведут к революции, хаосу и беспорядкам и лишь их длань способна сохранить «град на холме», или хотя бы его светлую инсталляцию. Пардон, а все эти забаненные граждане тогда кто? Санкюлоты без права разрушить «цифровую Бастилию»?

- выходит, что сторонникам BLM можно отправить на костёр «политкорректной инквизиции» офис CNNв Атланте, а «рэднекам» Трампа нельзя разгромить выездную студию Ройтерc в Вашингтоне? Оговоримся сразу, что для нас, как для цивилизованных граждан и первое, и второе – преступление. Но, в новой нормальности – нормальным стало первое и ненормальным – второе.

- выходит, что допустимо во Франции принять новые законы об оскорблениях в публичном пространстве (включая цифровое) и запретить деанонить «Gendarmerie nationale» под страхом уголовщины, а если это не «жандарм», а, простите, «мент» с постсоветского – любая гадость допустима?

- выходит, что можно через все сетевые источники громить процедуры и институции в Беларуси, России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Армении … но, как только в здании Конгресса (увы, буквально) или на Елисейских полях запахнет жареным или жёлтыми жилетами (да, господин Бернар-Анри Леви, «соловей» чужих майданов?) объявить всех «ужасными вандалами» и «гротескными фашистами»? А где же были прежде ваши «моветон» и «не комильфо»? Ах, да, мы же забыли, что #ЭтоДругое.