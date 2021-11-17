Euronews: действия Польши в ситуации с беженцами противоречат международному праву

17 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь итальянской организации "Нет мира без справедливости" (NPWJ) Никколо Фига-Таламанка заявил, что действия Польши в ситуации с беженцами на границе противоречат международному праву, сообщает Euronews.

По его словам, Варшава нарушает положения Конвенции о беженцах. "Польша несколько месяцев назад приняла закон, разрешающий вытеснять мигрантов на границе. Таким образом, с польской точки зрения, с точки зрения польского законодательства, власти соблюдают польское законодательство. Но польский закон просто незаконен по международному праву. Конвенция о беженцах ясна", - заявил Никколо Фига-Таламанка.

Он отметил, что люди обладают правом искать убежище в другой стране. Это предусмотрено статьей 3.1 Конвенции о беженцах. И то, при каких условиях беженцы попали на территорию другой страны, не лишает их права на убежище. "Часто лица, ищущие убежища, вынуждены прибывать или проникать на территорию без разрешения, потому что они бегут из-за преследований", - отметил Никколо Фига-Таламанка.

Напряженность из-за миграционного кризиса 16 ноября переросла в насилие. Польские пограничники применили водометы против мигрантов на белорусской стороне границы. Беларусь обвинила Польшу в противодействии беженцам в подаче прошения о предоставлении убежища в ЕС. В свою очередь Варшава заявляет о "гибридной атаке" на страну.

Как сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, около 2 тыс. беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы. Белорусская сторона обеспечила беженцев горячим питанием как в логистическом центре, так и в лагере вблизи границы в отапливаемых палатках. Силами властей, общественных организаций регулярно подвозилась вода, теплые вещи, средства гигиены и оказывалась другая гуманитарная помощь. Людям, принявшим решение ночевать на улице, неоднократно предлагалось перейти в логистический центр.-0-