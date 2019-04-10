10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал Euronews подготовил новый сюжет к II Европейским играм. Он вышел в программе "Фокус", сообщает БЕЛТА.

В пятиминутном ролике рассказывается о том, как готовятся к соревнованиям спортсмены, как улучшается инфраструктура белорусской столицы. Речь, в частности, идет об общественном транспорте, расширении парка электробусов. Авторы ролика пообщались с представителями IT-компании, которая разработала для Европейских игр специальное приложение, помогающее ориентироваться в программе соревнований.

В конце марта сюжет о Европейских играх вышел на Euronews в программе "Метрополитэнс". В нем рассказывается об истории города, блюдах традиционной белорусской кухни и подготовке к крупнейшему в современной истории Беларуси мультиспортивному форуму. Звездные послы II Европейских игр Дарья Домрачева и Мария Василевич показали журналистам свои любимые места для отдыха в Минске. Ранее на канале медиахолдинга уже выходило промовидео о Беларуси и II Европейских играх.

На телеканале Euronews вышел сюжет к II Европейским играм Сюжет вышел в программе "Метрополитэнс". В нем рассказывается об истории города, блюдах традиционной белорусской кухни и подготовке к крупнейшему в современной истории Беларуси мультиспортивному форуму.

Как сообщалось, фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и телеканал Euronwes заключили договор об информационном сотрудничестве. В соответствии с ним европейский телеканал разместит в своем эфире видеоролики, посвященные Беларуси и в частности II Европейским играм 2019 года. Euronews - европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, ведущий вещание на 12 языках в более чем 160 странах мира. Аудитория канала составляет более 430 млн человек. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-