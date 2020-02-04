Эвакуированных из Китая граждан РФ, Беларуси и других стран поместят на карантин в Тюменской области

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран, эвакуированных на самолетах воздушно-космических сил РФ из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Эвакуированные граждане, находясь на карантине, будут обеспечены всем необходимым. При этом Татьяна Голикова обратила внимание, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом. "Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией", - заверила Татьяна Голикова.

После завершения двухнедельного карантина граждане других государств, эвакуированные из Китая самолетами ВКС вместе с россиянами, по желанию будут отправлены на родину.

По словам Татьяны Голиковой, Министерство иностранных дел России и посольство РФ в Китае сейчас ведет активную работу по окончательному определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй.

По данным МИД РФ, в этот список сейчас входят 147 человек, среди которых 10 граждан Беларуси, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана. "Эта информация будет все время уточняться до того момента, пока первый борт не вылетит в РФ", - сказала Татьяна Голикова.-0-