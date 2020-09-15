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15 сентября 2020, 22:01

Евдоченко прокомментировал свое интервью нидерландскому телеканалу

Андрей Евдоченко. Фото из архива
Андрей Евдоченко. Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Королевстве Нидерландов Андрей Евдоченко в эфире телеканала "Беларусь 1" прокомментировал свое интервью местному телеканалу, сообщает БЕЛТА.

"Съемка велась в нашем посольстве, она продолжалась около трех часов. Моя прямая речь заняла примерно 1 час 20 минут. В соответствии с нашей договоренностью в вечернем эфире должно было выйти полносмасштабное 20-минутное интервью без каких-либо вставок, перерывов или интерпретаций. В итоге то, что вышло на экраны, очень сильно разочаровало. Фактически меня использовали как ширму для их собственной программы. Я появляюсь на экране только три раза, в сумме это примерно 30 секунд. Больше всего меня удивило и возмутило то, что многие вещи был смешаны, порезаны, перепутаны. Мои ответы были подставлены под другие вопросы", - сказал Андрей Евдоченко.

Посол написал письмо в редакцию. "В письме я обратил внимание на ангажированность и безответственность корреспондента. Я говорил перед интервью, что ситуация в Беларуси достаточно сложная и не предполагает упрощенного анализа или подхода, каких-то стереотипных заявлений. К сожалению, все было сделано с точностью до наоборот. Несмотря на то, что местная пресса называет себя свободной, независимой и объективной, как раз объективности во многих случаях и не хватает", - подчеркнул он.-0-

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