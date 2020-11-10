Евдоченко вручил верительные грамоты гендиректору ОЗХО

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Нидерландах, Постоянный представитель Беларуси при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Андрей Евдоченко вручил верительные грамоты генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Как рассказали в министерстве, во время встречи белорусский постпред и гендиректор ОЗХО обсудили состояние и перспективы взаимодействия, проблематику актуальной деятельности организации, включая проведение 30 ноября - 4 декабря сессии конференции государств - участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.-0-