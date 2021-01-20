Евразийский межправсовет пройдет 5 февраля в Казахстане в очном формате

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20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза намечено провести 5 февраля в Казахстане в очном формате. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"5 февраля планируется провести заседание Евразийского межправительственного совета, - сказала Ия Малкина. - Оно пройдет очно в Алматы. Одновременно состоится цифровой форум Digital Almaty, на котором запланировано выступление председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича".-0-