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22 февраля 2020, 17:23

Евразийский студенческий форум стартует 25 февраля в БГУ

Фото из архива
Фото из архива

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Евразийский научно-практический студенческий форум "Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030 года" начнет работу в БГУ 25 февраля. Мероприятие направлено на повышение финансово-экономической грамотности, поддержку творческих способностей молодых ученых, студентов и школьников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Откроет тематическую программу конкурс выпускников школ "Финансовая и цифровая грамотность поколения Z". Его участниками станут 10 команд старшеклассников из Минской, Витебской и Гомельской областей. Ребятам предстоит решить финансово-экономический кроссворд и тест, а также сразиться в интеллектуальном биатлоне. Победители получат сертификаты и памятные призы.

Продолжит цикл мероприятий 28 февраля олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию. В финальном поединке выступят 11 сборных БГУ, БГЭУ, ГрГУ имени Янки Купалы, МГУ имени М.В. Ломоносова, Пензенского государственного университета, Оренбургского государственного университета, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Российского университета дружбы народов, Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова, Обнинского института атомной энергетики. БГУ представит команда экономического факультета Random error. Студенты выполнят задачи из области экономики с использованием компьютерных программ, публично представят результаты исследования, проведенного во время задания заочного тура.

На полях форума 28 февраля состоится международная научная конференция "Тенденции экономического развития в XXI веке". В ней примут участие ученые, докторанты, аспиранты, магистранты, специалисты экономических подразделений предприятий, организаций, органов государственной власти. Во время работы секций и пленарных заседаний исследователи по экономике презентуют проекты, обменяются мнениями по проблемным вопросам заявленной тематики.

Организатором форума выступает экономический факультет БГУ.-0-

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