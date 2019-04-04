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"Евроопт" не может разыскать победительницу, выигравшую 100 000 рублей. Кому достанется приз?

Общество 04.04.2019 | 14:15
Суперпризы вручили всем победителям 114-го тура игры "Удача в придачу!", кроме главной победительницы – Аллы Гладкой из Жодино
Суперпризы вручили всем победителям 114-го тура игры "Удача в придачу!", кроме главной победительницы – Аллы Гладкой из Жодино

Выигрыш 100 000 рублей – событие, о котором хочется кричать на весь мир! Но, как оказалось, не всем. Связаться с главной победительницей 114-го тура – Аллой Гладкой из Жодино – за два дня, прошедшие с момента розыгрыша призов во вторник, так и не удалось. Как результат, второй раз за более чем трехлетнюю историю игры "Удача в придачу!" организаторы не смогли вручить суперприз на церемонии награждения. Напомним, в прошлый раз победитель нашелся в следственном изоляторе – и автомобиль ему был все-таки вручен. Ну а пока организаторы игры продолжают активные поиски Аллы Гладкой, чтобы вручить ей выигранные 100 тысяч рублей.

По телефонному номеру, указанному при регистрации в игре, победительница не доступна. В автомобильном парке №18 города Жодино, где Алла Гладкая работает кондуктором, представителей игры также не смогли связать с ней, но пообещали передать информацию. Тем не менее звонка от Аллы Владимировны не последовало. По домашнему адресу сотрудники "Евроопт" застали только 12-летнего сына победительницы Влада, который знал лишь, что мама утром ушла на работу, но не мог сказать, когда она вернется домой, предположив, что "поздно ночью". В то же время мальчик сказал, что они знают о выигрыше. Тетя победительницы Наталья Завалова, с которой организаторы игры попытались связаться через соцсети, также не смогла подсказать, ни где найти победительницу, ни как с ней можно пообщаться.

Тогда было решено бросить клич во всех социальных сетях, разместив на официальных страницах "Евроопт" объявление о пропавшем победителе 114-го тура с просьбой всех знающих Аллу Владимировну Гладкую из города Жодино, поделиться любой информаций. Но никаких сведений, которые могли бы помочь в поиске победительницы, организаторы не получили.

Ситуация действительно неординарная! Очевидно, что Алла Гладкая знает о своей победе, но по какой-то причине не хочет или не может выйти на связь. Неужели победительнице не нужны 100 000 рублей? И кому достанется главный приз в случае, если жительница Жодино так и не обратится за выигранной суммой? Мы обязательно расскажем, как будут развиваться события, и как разрешится главная интрига 114-го тура.

Тем временем другие победители этого тура в четверг, 4 апреля, получили свои призы в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где находится студия игры. На 50 000 рублей богаче стали Дмитрий Еременко, истопник из поселка Вишенский Гомельского района, и Евгения Карбовская, повар школьной столовой из агрогородка Бабиничи Витебского района. А ключи от белоснежных внедорожников получили Юлия Карчевская-Даньшина, сотрудник страховой компании из Минска, Валентина Колмачева из Гомеля и Елена Зуева, учитель начальных классов из Минска.

Церемония награждения состоялась в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8. Призы победителям вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Церемония награждения состоялась в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8. Призы победителям вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Выигранные денежные суммы победителям перечислили на СТАТУСкарту от ОАО "СтатусБанк". Карта оформляется и обслуживается бесплатно, и позволяет получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1600 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс", участвовать в игре "Удача в придачу!", а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых.

Денежные выигрыши победителям перечислили на СТАТУСкарту, которая оформляется бесплатно и совмещает в себе преимущества банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс"
Денежные выигрыши победителям перечислили на СТАТУСкарту, которая оформляется бесплатно и совмещает в себе преимущества банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс"

Мы попросили победителей 114-го тура рассказать о том, как им удалось выиграть крупные денежные суммы и автомобили, и какие планы у них на призы. Интересно? Тогда читайте дальше!

"Родственники убеждали, что это все подстава"

– Играю, наверное, с самого начала, но никогда ничего не выигрывала. А потом поменяли дисконтную карточку "Е-плюс" на СТАТУСкарту, стали еще чаще заходить в "Евроопт", потому что ей удобно расплачиваться, сразу и скидка, и платить можно, и – наконец-то нам повезло! – счастливо хохочет Елена Зуева, учитель начальных классов столичной школы №64.

Учитель Елена Зуева из Минска поспорила с родственниками, что выиграть в "Удачу в придачу!" возможно. И выиграла автомобиль!
Учитель Елена Зуева из Минска поспорила с родственниками, что выиграть в "Удачу в придачу!" возможно. И выиграла автомобиль!

На прошлой неделе минчанка выиграла сертификат на 5 рублей и во вторник подумала, что ей звонят по этому поводу. Оказалось, причина еще более радостная – автомобиль! Причем история вышла любопытная…

– Недавно отмечали 50-летие мужа, и прямо на празднике начали спорить: можно ли выиграть в "Удачу в придачу!". Родственники разделились на два лагеря: одни говорили, что все ерунда, выигрывают подставные люди, а я их убеждала, что обычные покупатели. И когда я выиграла машину, сразу посыпались звонки: "Так это на самом деле работает? Оказывается, простые люди выигрывают, не какие-то там?" – с улыбкой рассказывает победительница.

У энергичной Елены и ее супруга Дмитрия большие планы на выигранную "Джили Эмгранд Х7".

– Ну, очень нам все нравится в ней! Наша машина старенькая, мы подумывали, чтобы ее сменить, но чтобы так круто и сразу… У мужа под Смиловичами мама живет, будем ездить к ней в гости, а еще отправимся в путешествие по Беларуси на такой красивой машине. Я уже сама задумалась, может, и мне на права сдать, – делится планами Елена Зуева. – А во вторник, сразу после розыгрыша, пошли в "Евроопт" и накупили снова продуктов. Может, и 100 000 будет, мы теперь верим в удачу!

"После выигрыша машины всей семьей пили валидол!"

Валентина Колмачева из Гомеля выиграла крупный приз не в самый простой период своей жизни.

Валентина Колмачева из Гомеля одна растит детей и считает свой выигрыш настоящим чудом!
Валентина Колмачева из Гомеля одна растит детей и считает свой выигрыш настоящим чудом!

– Одна воспитываю детей, с работой пока вопрос, так что для меня и всей моей семьи этот выигрыш машины – настоящее чудо. Огромное подспорье! – на глазах у победительницы слезы радости.

Валентина вместе с детьми живет с родителями и новость о победе встретила в кругу семьи.

– Все были так счастливы, что ни о каком сне и речи быть не могло! Столько эмоций, что валидол пили всей семьей, – вспоминает она. – У нас есть семейный автомобиль, но он уже свое отжил, и мы просто мечтали о новом, чтобы ездить на ту же дачу.

Водить новенький "Джили Эмгранд Х7" для начала будет отец победительницы – Олег Григорьевич. Но Валентина уже и сама подумывает, не пересесть ли с пассажирского кресла на водительское.

– Может, и сама решусь на права сдать. И сын сказал: срочно иду на курсы вождения, раз есть такая обалденная машина, – счастливо смеется Валентина Колмачева.

"О "товаре удачи" вспомнила уже на кассе"

– Мы были в бассейне с дочкой, и тут телефон стал звонить без перерыва. Достала посмотреть, что случилось, и вижу – пять пропущенных от "Удачи в придачу!". Первая мысль: не может быть! – вспоминает вторник минчанка Юлия Карчевская-Даньшина, специалист по страхованию компании "Белросстрах". – Я же уже давно участвую, были сертификаты по 5 и 10 рублей, но так чтобы машину… Это очень круто!

Победа специалиста по страхованию Юлии Карчевской-Даньшиной из Минска подтвердила: больше кодов – больше шансов!
Победа специалиста по страхованию Юлии Карчевской-Даньшиной из Минска подтвердила: больше кодов – больше шансов!

Юлия прекрасно помнит свою удачную покупку – без приключений не обошлось.

– Набрала кучу всего, стою на кассе, почти уже расплачиваюсь, и вдруг меня осеняет: взяла ли "товар удачи"? Решила перестраховаться, схватила первый же попавшийся, это была жвачка. Успокоилась. И тут кассир говорит: "До еще одного кода не хватает всего 50 копеек". Я снова: "Подождите!" Побежала, взяла еще что-то, чтобы уже по максимуму. Спасибо тому мужчине за мной в очереди, который терпеливо ждал, пока я все это делала, – смеется победительница.

Что ж, в очередной раз правило: больше кодов – больше шансов сработало безупречно! В финале розыгрыша автомобиля во вторник в "шорт-листе" претендентов на него остались всего два игрока: у одного из них был 1 игровой код, а у Юлии — 9. Неудивительно, что удача проявила благосклонность именно к ней!

– Друзья после моего выигрыша сказали: что-то мы себе не там покупали все и не в тех играх участвовали, пора на "Евроопт" переключаться и выигрывать, как ты, – смеется Юлия Карчевская-Даньшина, сжимая в руке ключи от своего новенького белоснежного "Джили Эмгранд Х7".

"Сможем купить дом или квартиру"

Дмитрий Еременко, истопник из поселка Вишенский Гомельского района, рассказывая о своей победе, то и дело от волнения прерывается. Видно, он до сих пор не верит, что на их семью свалилась такая огромная удача.

Дмитрий и Ирина Еременко из поселка Вишенский смогут наконец-то переехать в собственное жилье!
Дмитрий и Ирина Еременко из поселка Вишенский смогут наконец-то переехать в собственное жилье!

– Получил зарплату, и жена предложила: поехали в Гомель в "Евроопт". Из "товаров удачи" взяли шоколадку, майонез, жвачку… Что еще брали, уже и не помню, всего получилось на 17 кодов – закупались на целый месяц, – рассказывает победитель. – Конечно, надежда у нас была в глубине души на выигрыш, но все равно не верилось.

И все-таки розыгрыш призов во вторник включили посмотреть… Чтобы стать свидетелями своей победы!

– Мы, наверное, до сих пор в себя не пришли! Живем с родственниками, о своем доме и не мечтали, тем более что жена сначала была в декрете, и теперь ей тоже приходится быть дома с малышом, он у нас часто болеет. И тут такие деньги! Наконец-то сможем купить себе дом или квартиру, – радуется Дмитрий Еременко.

"Завершим строительство дома для нашей большой семьи!"

Мечта о большом доме станет реальностью и для еще одной победительницы – Евгении Карбовской, повара в школьной столовой из агрогородка Бабиничи Витебского района, и ее супруга Сергея, который работает водителем. В семье подрастают трое мальчишек, старшему из которых 10 лет, а младшему 3 годика.

Евгения Карбовская, повар в школьной столовой из агрогородка Бабиничи, в жизни не выигрывала ни копейки!
Евгения Карбовская, повар в школьной столовой из агрогородка Бабиничи, в жизни не выигрывала ни копейки!

– Это первый раз, когда что-то выиграли, до этого не было ни копейки за все три года, что играем, – откровенничает Евгения, счастливо улыбаясь. – В "Евроопт" всегда закупаемся, удобно, нравятся и распродажи, и скидки. На прошлой неделе тоже покупки сделали, "товар удачи" взяли – две шоколадки.

Результат – 50 000 рублей на руках!

– Мы купили дом, но его еще нужно ремонтировать, достраивать, ведь у нас трое деток, надо много места. Конечно, средств не хватало, строительство продвигалось очень медленно, но теперь сможем завершить начатое! – радуются Евгения и Сергей Карбовские.

9 апреля покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолл" снова ждет огромное количество призов!

Кому удача улыбнется в следующий раз – быть может вам? Предугадать невозможно. Точно известно лишь одно – это будет покупатель, получивший игровые коды за свои покупки с 1 по 7 апреля!

Так что обязательно загляните на этой неделе в магазин "Евроопт" или на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", чтобы сделать нужные вам покупки и запастись шансами на выигрыш. Для этого достаточно захватить хотя бы один "товар удачи" и предъявить при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Игровой код вам начислят за каждые 10 рублей в чеке (алкогольные напитки и табачные изделия не учитываются).

Призы во вторник 9 апреля будут разыграны просто шикарные: огромная сумма в 100 000 рублей, два приза по 50 000 рублей, 3 автомобиля, а также более 10 000 других призов!

9 апреля покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолл" снова ждет огромное количество призов! Не забудьте про "товар удачи", совершая покупки на этой неделе!
9 апреля покупателей "Евроопт", "Е-доставки" и "ГиперМолл" снова ждет огромное количество призов! Не забудьте про "товар удачи", совершая покупки на этой неделе!

Розыгрыш призов 115-го тура игры "Удача в придачу!" состоится в столичном торгово-развлекательном центре "Е-сити" на улице Денисовской, 8. Наблюдать за ходом событий можно также в прямом эфире телеканала ОНТ или на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Возможно, на этот раз именно ваша покупка станет счастливой? Желаем удачи!

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