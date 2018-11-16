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"Евроопт" открыл 700-й магазин

Общество 16.11.2018 | 17:18
Символично, что свой 700-й магазин "Евроопт" открыл именно в сельской местности – в агрогородке Мотоль
Символично, что свой 700-й магазин "Евроопт" открыл именно в сельской местности – в агрогородке Мотоль

Очередной юбилейный магазин, на этот раз 700-й, "Евроопт" открыл не в крупном городе и даже не в районном центре - в агрогородке Мотоль Ивановского района. В этом году крупнейший белорусский ретейлер уделяет особое внимание развитию сельской торговли. И то, что юбилейным оказался торговый объект в деревенской глубинке, вполне понятно.

На торжественном открытии юбилейного магазина присутствовали операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин и председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун
На торжественном открытии юбилейного магазина присутствовали операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин и председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун

МАГАЗИН В АНТУРАЖЕ

Мотоль - агрогородок крупный, больше 4 тысяч жителей. Практически это 10% всего населения Ивановского района. Исторически сложилось так, что в местных людях бьется предпринимательская жилка - многие здесь занимаются частным бизнесом.

Предприимчивость жителей Мотоля сказалась на развитии торговли в этом населенном пункте - общим количеством магазинов он может дать фору и райцентру Иваново, который отсюда примерно в 20 километрах. Но количество - отнюдь не тождественность качеству. К сожалению, Мотоль не избежал участи многих подобных населенных пунктов - ассортимент товаров и цены в маленьких частных магазинах существенно проигрывают крупным торговым сетям. Все же грамотная работа с поставщиками, развитые логистические системы, производство собственных торговых марок, а также стандартизация всех торговых процессов позволяют крупным ретейлерам вчистую выигрывать у мелких игроков рынка.

Но это - теория, которая лишь объясняет разницу в ассортименте товаров и ценах. А на практике жители Мотоля, когда им предстоят серьезные покупки, едут в Иваново, где теперь работает три магазина сети "Евроопт". Соответственно, есть и выбор товаров по приемлемым ценам - таким же, как в столичных супермаркетах. Да еще и в игре "Удача в придачу!" поучаствовать можно - и стать обладателей квартиры в Минске, машины или денежных призов. Согласитесь, очень приятный бонус к покупкам!

Но каждый день за 20 километров не наездишься, и приход торговой сети "Евроопт" в их агрогородок жители Мотоля искренне приветствовали и с удовольствием пришли на открытие магазина.

К открытию 700-го магазина "Евроопт" подготовил яркий праздник для своих покупателей! Жителей Мотоля ожидал концерт Анны Шаркуновой, розыгрыш денежных сертификатов, вкусные угощения для всех и, конечно, веселые развлечения для самых маленьких!
К открытию 700-го магазина "Евроопт" подготовил яркий праздник для своих покупателей! Жителей Мотоля ожидал концерт Анны Шаркуновой, розыгрыш денежных сертификатов, вкусные угощения для всех и, конечно, веселые развлечения для самых маленьких!

СУПЕРМАРКЕТ ДЛЯ ГЛУБИНКИ

Магазин "Евроопт" открылся в самом центре агрогородка - на площади Ленина, 1б. Это стильный супермаркет, оформленный по строгим стандартам компании в фирменных цветах, с современным торговым, холодильным и вентиляционным оборудованием. Площадь торгового зала - 277 кв.м, а весь магазин - 619 "квадратов". У входа - стоянка на 15 автомобилей для удобства покупателей, а внутри - четыре кассы, так что с очередями здесь проблем быть не должно.

В магазине "Евроопт" царил настоящий ажиотаж – жители Мотоля с радостью пришли на открытие первого торгового объекта сети в своем агрогородке!
В магазине "Евроопт" царил настоящий ажиотаж – жители Мотоля с радостью пришли на открытие первого торгового объекта сети в своем агрогородке!

Отметим и комфортное, совершенно "городское" время работы торгового объекта, который без обеда, выходных и праздников открыт с 9.00 до 22.00.

Ассортимент? Да как в любом минском, витебском или брестском "Евроопте" - богатая зона овощей и фруктов, бакалея, мясные и морепродукты, колбасы и "молочка", хлебобулочные и кондитерские изделия.

Выбор в сельском "Евроопте" не хуже, чем в городском: богатая зона овощей и фруктов, бакалея, мясные и морепродукты, колбасы и "молочка", хлебобулочные и кондитерские изделия
Выбор в сельском "Евроопте" не хуже, чем в городском: богатая зона овощей и фруктов, бакалея, мясные и морепродукты, колбасы и "молочка", хлебобулочные и кондитерские изделия

Есть и приятные "мелочи", которые позволяют расширить ассортимент и сделать его еще более привлекательным - в магазине оборудованы зона допекания, зона гриль и зона собственного производства. А это значит, что и ароматная свежая выпечка и румяная курочка-гриль будут радовать местных покупателей.

В магазине оборудованы зона допекания, зона гриль и зона собственного производства. Так что ароматная свежая выпечка и румяная курочка-гриль жителям Мотоля обеспечены!
В магазине оборудованы зона допекания, зона гриль и зона собственного производства. Так что ароматная свежая выпечка и румяная курочка-гриль жителям Мотоля обеспечены!

Заманчивый набор для магазина из агрогородка!

И первые покупатели нового магазина не скрывали радостных эмоций.

Сотрудник местной больницы Елена: "Цены бесподобные! Дисконтной карты пока нет, но думаю, сегодня приобрету. Вот уже и "товары удачи" взяла, хочу что-нибудь выиграть"
Сотрудник местной больницы Елена: "Цены бесподобные! Дисконтной карты пока нет, но думаю, сегодня приобрету. Вот уже и "товары удачи" взяла, хочу что-нибудь выиграть"

- Я очень довольна, потому что обычно еду с работы часов в восемь - начале девятого, а этот магазин прямо рядом с моим домом, и график у него подходящий, успею купить нужное, - восхищается местная жительница Елена, которая работает санитаркой в больнице сестринского ухода. - Цены бесподобные! Дисконтной карты пока нет, но думаю, сегодня приобрету. Вот уже и "товары удачи" взяла, хочу что-нибудь выиграть – без разницы, деньги, машину или квартиру!

Еще два жителя Мотоля – друзья и тезки с одинаковым именем Александр, которые работают в строительной сфере, также заглянули сегодня на открытие, чтобы лично оценить новенький "Евроопт".

Друзья и тезки Александры: "Вообще классно, для деревни это большой плюс, создаст конкуренцию, так что торговля будет лучше развиваться!"
Друзья и тезки Александры: "Вообще классно, для деревни это большой плюс, создаст конкуренцию, так что торговля будет лучше развиваться!"

- Вообще классно, для деревни это большой плюс, создаст конкуренцию, так что торговля будет лучше развиваться! - делают свой вывод они. – В "Евроопте" всегда все свежее, выбор больше … Есть гриль, своя выпечка…Раньше за выбором приходилось ездить в город, далеко, но деваться было некуда. А теперь "Евроопт" есть рядышком, и на велосипеде можно добраться!

Молодая мама Анастасия сейчас находится в декретном отпуске, так что для нее появление в шаговой доступности супермаркета с большим выбором детских товаров – событие вдвойне радостное.

Мама в декрете Анастасия: "Мы мечтали, чтобы у нас был такой магазин. "Евроопт" – это "Удача в придачу!", и, конечно, большой выбор!"
Мама в декрете Анастасия: "Мы мечтали, чтобы у нас был такой магазин. "Евроопт" – это "Удача в придачу!", и, конечно, большой выбор!"

- Мы мечтали, чтобы у нас был такой магазин. "Евроопт" - это, во-первых, "Удача в придачу!", все хотят играть, я тоже горю желанием! – улыбается Анастасия. – И, конечно, большой выбор! Вот сегодня уже присмотрели себе бананы, детское питание … Раньше совершали покупки в магазине неподалеку, он довольно большой по мотольским меркам, но с "Евроопт", конечно, не сравнить. Когда праздник, ездили постоянно в Иваново в "Евроопт", а сейчас он будет рядом с домом.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Еще один магазин в сельском населенном пункте для местных властей значит многое. Ведь это не только выполнение обязательных социальных стандартов по торговому обслуживанию населения, но и существенный вклад в экономику региона. Еще в прошлом году "Евроопт" обеспечил 16,3% товарооборота Ивановского района. И можно не сомневаться, что в будущем роль этого крупнейшего в стране ретейлера в экономическом и социальном развитии региона будет только возрастать.

О том, как важна для села работа, которой занимается компания, говорил председатель Ивановского районного исполнительного комитета Юрий Бисун.

Председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун: "Мы должны работать не для себя, а для населения. А работая над доступными ценами, качеством услуг, широким ассортиментом, мы будем работать как раз для своего населения!"
Председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун: "Мы должны работать не для себя, а для населения. А работая над доступными ценами, качеством услуг, широким ассортиментом, мы будем работать как раз для своего населения!"

- В республике это 700-й магазин сети "Евроопт". И для нас он тоже юбилейный – это 5-й магазин компании у нас в районе. "Евроопт" не стоит на месте, активно развивается, и это радует. Что касается вклада в развитие местной торговли, то для Мотоля получить такой объект это, безусловно, означает получить современные формы торговли.

Думаю, магазин "Евроопт" будет толкать дальше развитие торговли. Во-первых, роста цен не будет, а это самое главное для населения, сельский житель считает каждую копейку. В то же время данный магазин подстегнет всех других, они вынуждены будут подтягиваться за современными методами реализации товара, работы с клиентом, приглашения его в свой магазин.

И еще раз говорю, это будет только способствовать развитию торговли! Если хочешь быть на рынке, давай качество и цену. Мы должны работать не для себя, а для населения. А работая над доступными ценами, качеством услуг, широким ассортиментом, мы будем работать как раз для своего населения! – подчеркнул председатель Ивановского районного исполнительного комитета.

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин, который присутствовал на открытии 700-го магазина, подчеркнул, что курс на развитие сельской торговли, который компания взяла в Год малой родины, - не следование модным тенденциям, а объективное желание удовлетворить потребности покупателей. Люди ждут открытия магазинов "Евроопт" в их населенных пунктах, а на селе проживает как минимум 20% населения страны. Согласно неоднократным социологическим опросам, около 96% сельчан хотят открытия магазина "Евроопт" в их населенном пункте.

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Современный торговый сервис должен быть доступен каждому - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Именно поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке"
Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Современный торговый сервис должен быть доступен каждому - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Именно поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке"

По словам Владлена Атрошкина, наработанный компанией за прошедшее время опыт торговли в сельской местности помог оптимизировать процессы, показав, что можно организовать работу в глубинке на достойном уровне и без убытков. Он напомнил, что на начало года в сельских населенных пунктах работало 26 магазинов сети "Евроопт", а сегодня их уже 132.

- У компании есть отработанный в ходе оршанского эксперимента механизм развития торговли на селе. Именно такая бизнес-модель и делает торговлю на селе безубыточной. Если в районе открыть одиночный сельский магазин и торговать в нем по городским ценам - он вряд ли даже "выйдет в ноль" из-за чрезмерных логистических расходов. Владельцу придется повышать цены - а это и привело сельскую торговлю к нынешним проблемам. А вот если в районе, на селе, открыты 15-20 магазинов, а в райцентре торговый объект крупного формата, который будет работать и как логистический центр, - тогда работа ретейлера будет хоть немного, но прибыльной, и покупатели при этом не будут лишены ни выбора, ни честных цен, - отметил Владлен Атрошкин.

Специально для районных центров "Евроопт" разработал типовой проект супермаркета - с торговой площадью около 1 000 кв.м. Эти магазины за последние годы появились в разных концах страны - в Буда-Кошелево и Воложине, Октябрьском и Добруше, Костюковичах и Кличеве. Их высоко оценивают покупатели, они становятся точкой притяжения для жителей всего района. В компании уверены, что именно такие торговые центры, "тысячники", должны быть открыты в каждом райцентре. Крупный супермаркет в райцентре становится отправной точкой для всей сельской торговли. И в тех 50 районах, где в районных центрах открыты "тысячники" "Евроопт", компания готова уже сегодня приступить к обслуживанию жителей всех без исключения сельских населенных пунктов.

- Но в некоторых районных центрах получить участок под строительство магазина, даже небольшого формата, бывает очень сложно, - рассказал Владлен Атрошкин. - В ряде районов, где обеспечено наше присутствие, открыть магазин в райцентре на данный момент мы так и не смогли. Например, нет магазинов "Евроопт" в Бешенковичах, Логойске, Ушачах, Сенно, Столине и Дрогичине.

Владлен Атрошкин подчеркнул, что даже столь крупным операторам рынка, как "Евроопт", не всегда удается убедить представителей местной власти, что развитие конкуренции в регионах должно быть, и оно идет только на пользу покупателям.

- На селе "Евроопт" сталкивается с крайне сложной процедурой согласования открытия магазинов с местными властями и поэтому быстро развиваться здесь не может. Проблему торгового обслуживания сельского населения можно решить кардинально, упростив санитарно-гигиенические и противопожарные требования к магазинам на селе и разрешив размещение торговых объектов в любых подходящих помещениях, в том числе в пустующих жилых домах, которые есть в каждой деревне, а также внедрив уведомительный принцип открытия магазинов. Если бы эти препятствия были устранены, "Евроопт" смог бы открывать магазинов ежемесячно в разы больше, чем сейчас. Это позволило бы нам открывать стационарные магазины в течение 2 месяцев. К сожалению, действующие нормы усложняют работу в этом направлении, уведомительный принцип развития бизнеса в розничной торговле не работает, - заметил Владлен Атрошкин.

Препятствия, которые возникают на пути прихода крупных торговых сетей в глубинку, операционный директор компании "Евроопт" называет инертностью мышления и считает, что рано или поздно проблема будет решена.

- Кто-то не любит менять сложившийся порядок вещей, другие опасаются за благополучие местных участников рынка. Но мы стараемся убедить каждого: конкуренция в торговле должна быть, ведь в конечном счете это в интересах белорусских покупателей. Современный торговый сервис должен быть доступен каждому - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Именно поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке, - убежден Владлен Атрошкин.

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агрогородки, торговля
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