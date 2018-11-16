"Евроопт" открыл 700-й магазин

Очередной юбилейный магазин, на этот раз 700-й, "Евроопт" открыл не в крупном городе и даже не в районном центре - в агрогородке Мотоль Ивановского района. В этом году крупнейший белорусский ретейлер уделяет особое внимание развитию сельской торговли. И то, что юбилейным оказался торговый объект в деревенской глубинке, вполне понятно.
Мотоль - агрогородок крупный, больше 4 тысяч жителей. Практически это 10% всего населения Ивановского района. Исторически сложилось так, что в местных людях бьется предпринимательская жилка - многие здесь занимаются частным бизнесом.
Предприимчивость жителей Мотоля сказалась на развитии торговли в этом населенном пункте - общим количеством магазинов он может дать фору и райцентру Иваново, который отсюда примерно в 20 километрах. Но количество - отнюдь не тождественность качеству. К сожалению, Мотоль не избежал участи многих подобных населенных пунктов - ассортимент товаров и цены в маленьких частных магазинах существенно проигрывают крупным торговым сетям. Все же грамотная работа с поставщиками, развитые логистические системы, производство собственных торговых марок, а также стандартизация всех торговых процессов позволяют крупным ретейлерам вчистую выигрывать у мелких игроков рынка.
Но это - теория, которая лишь объясняет разницу в ассортименте товаров и ценах. А на практике жители Мотоля, когда им предстоят серьезные покупки, едут в Иваново, где теперь работает три магазина сети "Евроопт". Соответственно, есть и выбор товаров по приемлемым ценам - таким же, как в столичных супермаркетах. Да еще и в игре "Удача в придачу!" поучаствовать можно - и стать обладателей квартиры в Минске, машины или денежных призов. Согласитесь, очень приятный бонус к покупкам!
Но каждый день за 20 километров не наездишься, и приход торговой сети "Евроопт" в их агрогородок жители Мотоля искренне приветствовали и с удовольствием пришли на открытие магазина.
Магазин "Евроопт" открылся в самом центре агрогородка - на площади Ленина, 1б. Это стильный супермаркет, оформленный по строгим стандартам компании в фирменных цветах, с современным торговым, холодильным и вентиляционным оборудованием. Площадь торгового зала - 277 кв.м, а весь магазин - 619 "квадратов". У входа - стоянка на 15 автомобилей для удобства покупателей, а внутри - четыре кассы, так что с очередями здесь проблем быть не должно.
Отметим и комфортное, совершенно "городское" время работы торгового объекта, который без обеда, выходных и праздников открыт с 9.00 до 22.00.
Ассортимент? Да как в любом минском, витебском или брестском "Евроопте" - богатая зона овощей и фруктов, бакалея, мясные и морепродукты, колбасы и "молочка", хлебобулочные и кондитерские изделия.
Есть и приятные "мелочи", которые позволяют расширить ассортимент и сделать его еще более привлекательным - в магазине оборудованы зона допекания, зона гриль и зона собственного производства. А это значит, что и ароматная свежая выпечка и румяная курочка-гриль будут радовать местных покупателей.
Заманчивый набор для магазина из агрогородка!
И первые покупатели нового магазина не скрывали радостных эмоций.
- Я очень довольна, потому что обычно еду с работы часов в восемь - начале девятого, а этот магазин прямо рядом с моим домом, и график у него подходящий, успею купить нужное, - восхищается местная жительница Елена, которая работает санитаркой в больнице сестринского ухода. - Цены бесподобные! Дисконтной карты пока нет, но думаю, сегодня приобрету. Вот уже и "товары удачи" взяла, хочу что-нибудь выиграть – без разницы, деньги, машину или квартиру!
Еще два жителя Мотоля – друзья и тезки с одинаковым именем Александр, которые работают в строительной сфере, также заглянули сегодня на открытие, чтобы лично оценить новенький "Евроопт".
- Вообще классно, для деревни это большой плюс, создаст конкуренцию, так что торговля будет лучше развиваться! - делают свой вывод они. – В "Евроопте" всегда все свежее, выбор больше … Есть гриль, своя выпечка…Раньше за выбором приходилось ездить в город, далеко, но деваться было некуда. А теперь "Евроопт" есть рядышком, и на велосипеде можно добраться!
Молодая мама Анастасия сейчас находится в декретном отпуске, так что для нее появление в шаговой доступности супермаркета с большим выбором детских товаров – событие вдвойне радостное.
- Мы мечтали, чтобы у нас был такой магазин. "Евроопт" - это, во-первых, "Удача в придачу!", все хотят играть, я тоже горю желанием! – улыбается Анастасия. – И, конечно, большой выбор! Вот сегодня уже присмотрели себе бананы, детское питание … Раньше совершали покупки в магазине неподалеку, он довольно большой по мотольским меркам, но с "Евроопт", конечно, не сравнить. Когда праздник, ездили постоянно в Иваново в "Евроопт", а сейчас он будет рядом с домом.
Еще один магазин в сельском населенном пункте для местных властей значит многое. Ведь это не только выполнение обязательных социальных стандартов по торговому обслуживанию населения, но и существенный вклад в экономику региона. Еще в прошлом году "Евроопт" обеспечил 16,3% товарооборота Ивановского района. И можно не сомневаться, что в будущем роль этого крупнейшего в стране ретейлера в экономическом и социальном развитии региона будет только возрастать.
О том, как важна для села работа, которой занимается компания, говорил председатель Ивановского районного исполнительного комитета Юрий Бисун.
- В республике это 700-й магазин сети "Евроопт". И для нас он тоже юбилейный – это 5-й магазин компании у нас в районе. "Евроопт" не стоит на месте, активно развивается, и это радует. Что касается вклада в развитие местной торговли, то для Мотоля получить такой объект это, безусловно, означает получить современные формы торговли.
Думаю, магазин "Евроопт" будет толкать дальше развитие торговли. Во-первых, роста цен не будет, а это самое главное для населения, сельский житель считает каждую копейку. В то же время данный магазин подстегнет всех других, они вынуждены будут подтягиваться за современными методами реализации товара, работы с клиентом, приглашения его в свой магазин.
И еще раз говорю, это будет только способствовать развитию торговли! Если хочешь быть на рынке, давай качество и цену. Мы должны работать не для себя, а для населения. А работая над доступными ценами, качеством услуг, широким ассортиментом, мы будем работать как раз для своего населения! – подчеркнул председатель Ивановского районного исполнительного комитета.
Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин, который присутствовал на открытии 700-го магазина, подчеркнул, что курс на развитие сельской торговли, который компания взяла в Год малой родины, - не следование модным тенденциям, а объективное желание удовлетворить потребности покупателей. Люди ждут открытия магазинов "Евроопт" в их населенных пунктах, а на селе проживает как минимум 20% населения страны. Согласно неоднократным социологическим опросам, около 96% сельчан хотят открытия магазина "Евроопт" в их населенном пункте.
По словам Владлена Атрошкина, наработанный компанией за прошедшее время опыт торговли в сельской местности помог оптимизировать процессы, показав, что можно организовать работу в глубинке на достойном уровне и без убытков. Он напомнил, что на начало года в сельских населенных пунктах работало 26 магазинов сети "Евроопт", а сегодня их уже 132.
- У компании есть отработанный в ходе оршанского эксперимента механизм развития торговли на селе. Именно такая бизнес-модель и делает торговлю на селе безубыточной. Если в районе открыть одиночный сельский магазин и торговать в нем по городским ценам - он вряд ли даже "выйдет в ноль" из-за чрезмерных логистических расходов. Владельцу придется повышать цены - а это и привело сельскую торговлю к нынешним проблемам. А вот если в районе, на селе, открыты 15-20 магазинов, а в райцентре торговый объект крупного формата, который будет работать и как логистический центр, - тогда работа ретейлера будет хоть немного, но прибыльной, и покупатели при этом не будут лишены ни выбора, ни честных цен, - отметил Владлен Атрошкин.
Специально для районных центров "Евроопт" разработал типовой проект супермаркета - с торговой площадью около 1 000 кв.м. Эти магазины за последние годы появились в разных концах страны - в Буда-Кошелево и Воложине, Октябрьском и Добруше, Костюковичах и Кличеве. Их высоко оценивают покупатели, они становятся точкой притяжения для жителей всего района. В компании уверены, что именно такие торговые центры, "тысячники", должны быть открыты в каждом райцентре. Крупный супермаркет в райцентре становится отправной точкой для всей сельской торговли. И в тех 50 районах, где в районных центрах открыты "тысячники" "Евроопт", компания готова уже сегодня приступить к обслуживанию жителей всех без исключения сельских населенных пунктов.
- Но в некоторых районных центрах получить участок под строительство магазина, даже небольшого формата, бывает очень сложно, - рассказал Владлен Атрошкин. - В ряде районов, где обеспечено наше присутствие, открыть магазин в райцентре на данный момент мы так и не смогли. Например, нет магазинов "Евроопт" в Бешенковичах, Логойске, Ушачах, Сенно, Столине и Дрогичине.
Владлен Атрошкин подчеркнул, что даже столь крупным операторам рынка, как "Евроопт", не всегда удается убедить представителей местной власти, что развитие конкуренции в регионах должно быть, и оно идет только на пользу покупателям.
- На селе "Евроопт" сталкивается с крайне сложной процедурой согласования открытия магазинов с местными властями и поэтому быстро развиваться здесь не может. Проблему торгового обслуживания сельского населения можно решить кардинально, упростив санитарно-гигиенические и противопожарные требования к магазинам на селе и разрешив размещение торговых объектов в любых подходящих помещениях, в том числе в пустующих жилых домах, которые есть в каждой деревне, а также внедрив уведомительный принцип открытия магазинов. Если бы эти препятствия были устранены, "Евроопт" смог бы открывать магазинов ежемесячно в разы больше, чем сейчас. Это позволило бы нам открывать стационарные магазины в течение 2 месяцев. К сожалению, действующие нормы усложняют работу в этом направлении, уведомительный принцип развития бизнеса в розничной торговле не работает, - заметил Владлен Атрошкин.
Препятствия, которые возникают на пути прихода крупных торговых сетей в глубинку, операционный директор компании "Евроопт" называет инертностью мышления и считает, что рано или поздно проблема будет решена.
- Кто-то не любит менять сложившийся порядок вещей, другие опасаются за благополучие местных участников рынка. Но мы стараемся убедить каждого: конкуренция в торговле должна быть, ведь в конечном счете это в интересах белорусских покупателей. Современный торговый сервис должен быть доступен каждому - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Именно поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке, - убежден Владлен Атрошкин.
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