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"Евроопт" открыл в Беларуси 1000-й магазин!

Общество 25.07.2019 | 08:59
На сегодня в стране насчитывается 1000 магазинов "Евроопт", "Хит!" и "Магия"
На сегодня в стране насчитывается 1000 магазинов "Евроопт", "Хит!" и "Магия"

В июле, когда все представители ретейла отмечают День работников торговли, у компании "Евроопт" есть еще один приятный повод для праздника. Холдинг открыл свой тысячный магазин. Сегодня торговые объекты под брендами "Евроопт", "Хит!" и "Магия" работают во всех регионах страны, обеспечивая покупателям большой выбор товаров по доступным ценам.

Юбилейным торговым объектом компании стал "Евроопт" в городе Ивацевичи на улице Ленина, 15. Этот просторный магазин, торговая площадь которого превышает триста квадратных метров, предлагает покупателям большой выбор различных товаров, включая полуфабрикаты, выпечку и гриль. В торговом объекте действуют традиционные для всех магазинов сети акции - "Красная цена", "Сочные дни", "Команда Плюш". И, конечно, покупатели могут получить скидки по дисконтной программе "Е-плюс" и стать участниками популярной игры "Удача в придачу!". В торговом зале установлено пять касс, а график работы магазина: с 9:00 до 22:00, без обеда и выходных. С его открытием работу получили 25 местных жителей.

Тысячный магазин холдинга открылся в городе Ивацевичи
Тысячный магазин холдинга открылся в городе Ивацевичи

Именно такими магазинами - современными, удобными, с тщательно подобранным ассортиментом и выгодными ценами - ретейлер известен белорусам. Мультиформатный режим торговой сети "Евроопт" позволяет удовлетворить все потребности покупателей.

Возвращаясь с работы, удобно забежать в небольшой магазин у дома. А если предстоят покупки более основательные - заглянуть в гипермаркет с огромным выбором товаров на любой вкус. В том числе покупателям доступен расширенный ассортимент продукции собственного производства: различные кулинарные изделия и полуфабрикаты, ароматная выпечка, румяная продукция гриль с пылу с жару. Во многих гипермаркетах "Евроопт" также работают цветочные "островки" с профессиональными флористами. Помимо традиционных акций сети в гипермаркетах действуют и дополнительные, такие как "Товар дня", "Куплялька" и, конечно же, "Пятница черных цен". Так что покупки получаются действительно выгодными!

К услугам покупателей "Евроопт" торговые объекты всех форматов: от небольших магазинов у дома - до огромных гипермаркетов!
К услугам покупателей "Евроопт" торговые объекты всех форматов: от небольших магазинов у дома - до огромных гипермаркетов!

Ну а если впереди важное событие или хочется сэкономить еще больше - самое время посетить мелкооптовые секции гипермаркетов "Евроопт", которые есть во всех областных центрах и Минске. Приобретая товары упаковками, здесь можно существенно сэкономить.

Существенно сэкономить можно в мелкооптовых секциях, которые есть во всех областных центрах и Минске
Существенно сэкономить можно в мелкооптовых секциях, которые есть во всех областных центрах и Минске

Магазины "Евроопт" работают во всех крупных городах и практически всех районных центрах. При этом особое внимание компания уделяет развитию торговли в малых городах и сельской местности. Сегодня в деревнях и поселках расположены почти 200 магазинов "Евроопт". И это полностью соответствует политике нашей страны, в которой объявлен Год малой родины.

С приходом сети сельчанам становятся доступны те же условия, которые получают покупатели "Евроопт" в городе: большой выбор товаров, система самообслуживания, различные ценовые акции, дисконтная программа "Е-плюс" и возможность участвовать в игре "Удача в придачу!". При этом стоимость товаров не превышает цены в городских магазинах торговой сети.

Сельчанам с приходом сети становятся доступны те же условия, которые получают покупатели "Евроопт" в городе
Сельчанам с приходом сети становятся доступны те же условия, которые получают покупатели "Евроопт" в городе

Не удивительно, что открытия магазинов "Евроопт" ждут сельские жители во всех регионах страны. Это подтверждают и многочисленные исследования, согласно которым абсолютное большинство опрошенных хотят, чтобы в их населенном пункте появился именно "Евроопт".

Хорошо известен успешный проект ретейлера по комплексному торговому обслуживанию сельских населенных пунктов в Оршанском районе. В результате товарооборот в сельских магазинах вырос в среднем более чем в два раза - большую часть покупок местные жители стали совершать в торговых объектах своих деревень и поселков. Это говорит о том, что работу в сельской местности можно организовать на достойном уровне для покупателей и без убытков для торговой сети. Поэтому дальнейшее развитие сельской торговли остается одним из важнейших приоритетов для "Евроопт".

Постоянно анализируя потребительский рынок, белорусский ретейлер предлагает покупателям все новые возможности. Именно поэтому в дополнение к привычной продовольственной рознице в супермаркетах и гипермаркетах "Евроопт" сначала появился широкий ассортимент промышленных товаров, а затем получили развитие и новые сегменты рынка. Так, с декабря минувшего года компания запустила сеть дискаунтеров "Хит!", где на полках - самые востребованные товары и при этом - лучшие на рынке цены.

В дискаунтерах "Хит!" на полках - самые востребованные товары и при этом - лучшие на рынке цены
В дискаунтерах "Хит!" на полках - самые востребованные товары и при этом - лучшие на рынке цены

Во всех областях страны, включая сельскую местность, работают уже около 160 таких торговых объектов. Магазины "Хит! Экспресс" в основном располагаются на малых, а "Хит! Стандарт" - на больших торговых площадях. В дискаунтерах можно приобрести чай, кофе, напитки, бакалею, шоколад, конфеты, печенье. Во многих из них также продаются овощи и фрукты, хлеб, молочные и колбасные изделия, замороженные продукты, продукция собственного производства, товары для детей и мам и другая продукция. Приобрести товары можно гораздо дешевле, чем во многих других магазинах!

Еще одним шагом навстречу покупателям стало появление в январе прошлого года на белорусском рынке дрогери-магазинов "Магия". Число торговых объектов этой сети уже превысило 140. Магазины работают не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, предлагая покупателям широкий выбор косметики, парфюмерии, бытовой химии и товаров для дома, в том числе эксклюзивных для нашей страны брендов. С июня в ассортимент некоторых торговых объектов введена группа продуктов питания и алкогольных напитков. Представлен самый востребованный ассортимент бакалейной группы, напитки, чай, кофе.

Магазины "Магия" предлагают большой выбор косметики, парфюмерии, бытовой химии и товаров для дома
Магазины "Магия" предлагают большой выбор косметики, парфюмерии, бытовой химии и товаров для дома

Особого внимания достойны крупные магазины "Магия" в Минске, Гомеле и в Витебске с торговой площадью около 700 кв.м. Это настоящие гипермаркеты красоты, чистоты и уюта, ассортимент которых превышает 25 000 товарных позиций: декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, лицом и телом, товары для детей, бытовая химия, товары по уходу за домом, различные товары для животных и многое другое.

И все - по выгодным ценам! Уже не говоря о дополнительных скидках по карте "Е-плюс", СТАТУСкарте, "Магии покупок" и регулярных акциях, во время которых можно сэкономить до 50% от стоимости товаров.

- Убежден, что с тысячным торговым объектом можно поздравить не только сотрудников нашей компании - всех покупателей Беларуси! Ведь это не просто красивая цифра. За ней - каждодневный ответственный труд, необходимый для стабильной работы каждого магазина и дальнейшего эффективного развития компании. Над этой задачей сегодня трудится почти 40 000 сотрудников холдинга. А это около 1% от общего числа задействованных в экономике страны граждан, - отмечает генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков.

Генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков: "Мы уверены, каждый белорус должен иметь возможность приобретать все необходимые ему товары по честным, доступным ценам, где бы он ни проживал"
Генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков: "Мы уверены, каждый белорус должен иметь возможность приобретать все необходимые ему товары по честным, доступным ценам, где бы он ни проживал"

Каждый открытый магазин - это и инвестиции в экономику регионов, рост товарооборота, стабильные поступления в бюджет. Доля компании в ВВП страны превышает 1%, "Евроторг" является одним из крупнейших налогоплательщиков Беларуси, стабильно входя в десятку лидеров.

- Но главный приоритет в развитии нашей компании - интересы покупателей. Ежедневно в наших магазинах совершают покупки больше миллиона жителей страны, как в городе, так и в сельской местности. Мы уверены, каждый белорус должен иметь возможность приобретать все необходимые ему товары по честным, доступным ценам, где бы он ни проживал. И сделаем все возможное, чтобы обеспечить нашим покупателям самый лучший торговый сервис! - подчеркнул Андрей Зубков.

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