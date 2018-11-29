"Евроопт" получил Гран-при премии "Народная марка", став лучшим сразу в шести номинациях

Крупнейшая торговая сеть "Евроопт" второй год подряд получила Гран-при услуг премии "Народная марка", став лучшей сразу в шести номинациях. Бренды - победители одного из самых масштабных конкурсов страны объявлены сегодня на торжественной церемонии награждения во Дворце Республики.
По результатам открытого народного опроса, который охватил все регионы нашей страны, "Евроопт" кроме Гран-при услуг набрал самое большое количество голосов и стал победителем премии "Народная марка" в номинациях "Сеть магазинов формата "у дома", "Сеть супермаркетов" и "Сеть гипермаркетов". Также покупатели отметили собственную торговую марку компании "Бабушкина кухня" в номинации "Крупы". А лучшим онлайн-гипермаркетом страны участники голосования назвали "Е-доставку", которая входит в холдинг "Евроопт".
Важно, что участникам голосования, потребителям товаров и услуг из всех регионов страны, организаторы конкурса подсказок не дают - покупатели не выбирают из предложенного списка номинантов, а сами называют свою любимую марку. Таким образом, рейтинг "Народной марки" - это осознанный выбор людей, называющих свои любимые товары и услуги.
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Генеральный директор сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков, принимая памятные знаки победителя премии, подчеркнул, что компания высоко ценит такой уровень признательности своих покупателей.
- Премия "Народная марка" уникальна тем, что оценку нашей работе дают обычные люди, которые ежедневно совершают около миллиона покупок в магазинах сети "Евроопт". Сразу шесть "народных" побед второй год подряд - для "Евроопта" это стимул и впредь оставаться неизменным лидером рынка - по ассортименту и качеству товаров, по лучшему ценовому предложению и по уровню предоставляемого людям торгового сервиса, - отметил он.
По словам Андрея Зубкова, белорусская торговля за последние десятилетия сделала огромный шаг вперед. И уровень ее развития в больших городах уже вполне может быть сравним с европейским. Но в сельской местности предстоит сделать еще очень многое.
- Курс на развитие сельской торговли, который наша компания взяла в Год малой родины, - это объективное желание удовлетворить потребности покупателей. Ведь согласно неоднократным социологическим опросам, около 96% сельчан хотят, чтобы в их населенном пункте появился "Евроопт". Буквально за год мы открыли в деревнях и поселках Беларуси почти 150 магазинов. Считаю, это хороший результат и весомый вклад сети "Евроопт" в выполнение целей и задач Года малой родины. И в то же время это лишь начало той огромной работы, которую нам предстоит провести на селе, - отметил генеральный директор торговой сети.
У компании есть отлаженный механизм работы в глубинке, который предполагает наличие в деревнях района 15-20 магазинов, а в самом райцентре - торгового объекта крупного формата, что позволяет работать без убытков и обеспечивать жителям села широкий выбор товаров и честные цены.
- Но в некоторых райцентрах получить участок для строительства магазина проблематично, а на селе мы сталкиваемся со сложной процедурой согласования открытия магазинов с местными властями. Мы уверены, инертность мышления тех, кто боится конкуренции в торговле на селе, должна быть преодолена, ведь современный торговый сервис должен быть доступен каждому - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает, - подчеркнул Андрей Зубков.
Продюсер премии "Народная марка", председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович отметила впечатляющие результаты торговой сети.
- Впервые в истории премии "Народная марка" частная компания два года подряд получает наибольшее количество голосов сразу в шести номинациях. В результате народного голосования, которое охватило всю страну, среди множества торговых сетей и интернет-гипермаркетов белорусы сделали свой выбор именно в пользу магазинов "Евроопт" и онлайн-гипермаркета "Е-доставка". Это говорит об успешной работе компании в сфере розничной торговли и неизменном доверии со стороны потребителей! - подчеркнула Алена Устинович.
"Евроопт" - крупнейшая сеть магазинов в Беларуси. Более 700 торговых объектов различных форматов работают сегодня под вывесками "Евроопт" и "Бруснічка" по всей стране. В том числе порядка 150 из них расположено в сельских населенных пунктах. Каждый день покупки в магазинах сети совершают около 1 000 000 человек. Кроме того, в 2018 году "Евроопт" запомнился белорусам масштабными играми и акциями для взрослых и детей, такими как "Краіна Вітаміна", "Алиса в "Евроопт", очередным сезоном знаменитых "Бонстиков" и, конечно, народной игрой "Удача в придачу!", которой в феврале исполнится уже три года.
Интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые входят в структуру холдинга "Евроопт", бесплатно доставляют покупки в любой регион Беларуси, помогая каждому жителю нашей страны получить доступ к огромному выбору товаров по выгодным ценам.
Высокий спрос покупателей на продукцию и качественный сервис сети "Евроопт" подтверждены многочисленными победами в таких престижных конкурсах, как "Выбор года" и "Бренд года" - в номинациях "Сеть продовольственных магазинов №1", "Интернет-доставка №1", "Розничная сеть №1", "Торговые сети и центры", "Гипермаркеты, торговые центры и торговые сети" и других. Второй год подряд компания завоевывает Гран-при премии "Народная марка", побеждая сразу в шести номинациях.
"Народная марка" Беларуси - ежегодная премия потребительского признания, определяющая лидирующие бренды товаров и услуг страны путем массового открытого голосования населения в средствах массовой информации. Традиционно, анкеты премии не содержат вариантов ответа - участникам голосования необходимо самостоятельно внести названия предпочитаемых ими торговых марок. К голосованию приглашаются все жители Беларуси, желающие поддержать любимых производителей товаров и услуг.
Народный выбор осуществляется по номинациям продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. За ходом проведения голосования следит наблюдательный совет премии, в состав которого входят представители Палаты представителей Национального собрания, Белорусского общества защиты потребителей, а также представители других организаций и ведомств, не имеющих заинтересованности в наградах премии.
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