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"Евроопт" получил Гран-при премии "Народная марка", став лучшим сразу в шести номинациях

Общество 29.11.2018 | 23:46
Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков на торжественной церемонии награждения брендов-победителей премии "Народная марка"
Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков на торжественной церемонии награждения брендов-победителей премии "Народная марка"

Крупнейшая торговая сеть "Евроопт" второй год подряд получила Гран-при услуг премии "Народная марка", став лучшей сразу в шести номинациях. Бренды - победители одного из самых масштабных конкурсов страны объявлены сегодня на торжественной церемонии награждения во Дворце Республики.

Руководитель сети магазинов "Евроопт" принимает памятные знаки победителя премии "Народная марка"
Руководитель сети магазинов "Евроопт" принимает памятные знаки победителя премии "Народная марка"

По результатам открытого народного опроса, который охватил все регионы нашей страны, "Евроопт" кроме Гран-при услуг набрал самое большое количество голосов и стал победителем премии "Народная марка" в номинациях "Сеть магазинов формата "у дома", "Сеть супермаркетов" и "Сеть гипермаркетов". Также покупатели отметили собственную торговую марку компании "Бабушкина кухня" в номинации "Крупы". А лучшим онлайн-гипермаркетом страны участники голосования назвали "Е-доставку", которая входит в холдинг "Евроопт".

Важно, что участникам голосования, потребителям товаров и услуг из всех регионов страны, организаторы конкурса подсказок не дают - покупатели не выбирают из предложенного списка номинантов, а сами называют свою любимую марку. Таким образом, рейтинг "Народной марки" - это осознанный выбор людей, называющих свои любимые товары и услуги.

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Генеральный директор сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков, принимая памятные знаки победителя премии, подчеркнул, что компания высоко ценит такой уровень признательности своих покупателей.

Андрей Зубков: "Премия "Народная марка" уникальна тем, что оценку работе компаний дают сами покупатели. Сразу шесть "народных" побед второй год подряд - для "Евроопта" это стимул и впредь оставаться неизменным лидером рынка"
Андрей Зубков: "Премия "Народная марка" уникальна тем, что оценку работе компаний дают сами покупатели. Сразу шесть "народных" побед второй год подряд - для "Евроопта" это стимул и впредь оставаться неизменным лидером рынка"

- Премия "Народная марка" уникальна тем, что оценку нашей работе дают обычные люди, которые ежедневно совершают около миллиона покупок в магазинах сети "Евроопт". Сразу шесть "народных" побед второй год подряд - для "Евроопта" это стимул и впредь оставаться неизменным лидером рынка - по ассортименту и качеству товаров, по лучшему ценовому предложению и по уровню предоставляемого людям торгового сервиса, - отметил он.

По словам Андрея Зубкова, белорусская торговля за последние десятилетия сделала огромный шаг вперед. И уровень ее развития в больших городах уже вполне может быть сравним с европейским. Но в сельской местности предстоит сделать еще очень многое.

- Курс на развитие сельской торговли, который наша компания взяла в Год малой родины, - это объективное желание удовлетворить потребности покупателей. Ведь согласно неоднократным социологическим опросам, около 96% сельчан хотят, чтобы в их населенном пункте появился "Евроопт". Буквально за год мы открыли в деревнях и поселках Беларуси почти 150 магазинов. Считаю, это хороший результат и весомый вклад сети "Евроопт" в выполнение целей и задач Года малой родины. И в то же время это лишь начало той огромной работы, которую нам предстоит провести на селе, - отметил генеральный директор торговой сети.

У компании есть отлаженный механизм работы в глубинке, который предполагает наличие в деревнях района 15-20 магазинов, а в самом райцентре - торгового объекта крупного формата, что позволяет работать без убытков и обеспечивать жителям села широкий выбор товаров и честные цены.

- Но в некоторых райцентрах получить участок для строительства магазина проблематично, а на селе мы сталкиваемся со сложной процедурой согласования открытия магазинов с местными властями. Мы уверены, инертность мышления тех, кто боится конкуренции в торговле на селе, должна быть преодолена, ведь современный торговый сервис должен быть доступен каждому - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает, - подчеркнул Андрей Зубков.

Продюсер премии "Народная марка", председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович отметила впечатляющие результаты торговой сети.

Продюсер премии "Народная марка" Алена Устинович: "Впервые в истории премии "Народная марка" частная компания два года подряд получает наибольшее количество голосов сразу в шести номинациях"
Продюсер премии "Народная марка" Алена Устинович: "Впервые в истории премии "Народная марка" частная компания два года подряд получает наибольшее количество голосов сразу в шести номинациях"

- Впервые в истории премии "Народная марка" частная компания два года подряд получает наибольшее количество голосов сразу в шести номинациях. В результате народного голосования, которое охватило всю страну, среди множества торговых сетей и интернет-гипермаркетов белорусы сделали свой выбор именно в пользу магазинов "Евроопт" и онлайн-гипермаркета "Е-доставка". Это говорит об успешной работе компании в сфере розничной торговли и неизменном доверии со стороны потребителей! - подчеркнула Алена Устинович.

"Евроопт" - крупнейшая сеть магазинов в Беларуси. Более 700 торговых объектов различных форматов работают сегодня под вывесками "Евроопт" и "Бруснічка" по всей стране. В том числе порядка 150 из них расположено в сельских населенных пунктах. Каждый день покупки в магазинах сети совершают около 1 000 000 человек. Кроме того, в 2018 году "Евроопт" запомнился белорусам масштабными играми и акциями для взрослых и детей, такими как "Краіна Вітаміна", "Алиса в "Евроопт", очередным сезоном знаменитых "Бонстиков" и, конечно, народной игрой "Удача в придачу!", которой в феврале исполнится уже три года.

Более 700 торговых объектов различных форматов работают сегодня под вывесками "Евроопт" и "Бруснічка" по всей стране. В том числе порядка 150 из них расположено в сельских населенных пунктах
Более 700 торговых объектов различных форматов работают сегодня под вывесками "Евроопт" и "Бруснічка" по всей стране. В том числе порядка 150 из них расположено в сельских населенных пунктах

Интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые входят в структуру холдинга "Евроопт", бесплатно доставляют покупки в любой регион Беларуси, помогая каждому жителю нашей страны получить доступ к огромному выбору товаров по выгодным ценам.

Высокий спрос покупателей на продукцию и качественный сервис сети "Евроопт" подтверждены многочисленными победами в таких престижных конкурсах, как "Выбор года" и "Бренд года" - в номинациях "Сеть продовольственных магазинов №1", "Интернет-доставка №1", "Розничная сеть №1", "Торговые сети и центры", "Гипермаркеты, торговые центры и торговые сети" и других. Второй год подряд компания завоевывает Гран-при премии "Народная марка", побеждая сразу в шести номинациях.

"Народная марка" Беларуси - ежегодная премия потребительского признания, определяющая лидирующие бренды товаров и услуг страны путем массового открытого голосования населения в средствах массовой информации. Традиционно, анкеты премии не содержат вариантов ответа - участникам голосования необходимо самостоятельно внести названия предпочитаемых ими торговых марок. К голосованию приглашаются все жители Беларуси, желающие поддержать любимых производителей товаров и услуг.

Народный выбор осуществляется по номинациям продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. За ходом проведения голосования следит наблюдательный совет премии, в состав которого входят представители Палаты представителей Национального собрания, Белорусского общества защиты потребителей, а также представители других организаций и ведомств, не имеющих заинтересованности в наградах премии.

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