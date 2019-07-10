"Евроопт" предоставил Федерации хоккея Беларуси спонсорскую помощь в размере 130 тыс. долларов

Торговая сеть "Евроопт" предоставила Федерации хоккея Беларуси спонсорскую помощь в размере более 260 тыс. рублей, или почти 130 тыс. долларов в эквиваленте. Соответствующее соглашение подписали 10 июля в Минске генеральный директор сети Андрей Зубков и председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Геннадий Савилов.

"Евроопт" активно поддерживает развитие детско-юношеского и профессионального хоккея в Беларуси

На протяжении уже многих лет торговая сеть "Евроопт" активно поддерживает развитие детско-юношеского и профессионального хоккея, что входит в число спортивных приоритетов нашей страны, и является спонсором Федерации хоккея Беларуси. За 2015-2018 годы федерации перечислено500 тыс. долларов, или около 1 млн рублей. Новое соглашение продолжает добрую традицию.

- Развитию хоккея в нашей стране уделяется огромное значение на уровне государства, это один из приоритетных видов спорта в Беларуси. Тем важнее возможность раскрывать и умножать потенциал юных талантов, растить будущих профессиональных спортсменов. Подписанное соглашение поможет нам в важном деле развития детского хоккея. На протяжении уже многих лет торговая сеть "Евроопт" является надежным партнером Федерации хоккея Беларуси. Мы благодарны за эту поддержку и надеемся, что наше успешное партнерство продолжится. Уверены, это поможет зажечь новые звезды хоккея на ледовой арене! - заявил председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Геннадий Савилов, комментируя подписанное соглашение.

Председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Геннадий Савилов: "Мы благодарны за поддержку и надеемся, что наше успешное партнерство продолжится. Уверены, это поможет зажечь новые звезды хоккея на ледовой арене!"

Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков отметил важность сотрудничества с торговой сетью "Евроопт".

Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков: "Мы начинаем новый этап сотрудничества, благодаря которому помощь от наших партнеров получат юные хоккеисты во всех уголках страны!"

- Детско-юношеский хоккей - это основа и фундамент всего, залог будущего нашего вида спорта. Недаром федерация уделяет столько внимания этому направлению. И когда наши партнеры подключаются к решению практических и насущных вопросов в этой области, это можно только приветствовать. Благодаря "Евроопту" спортивную экипировку в минувшем сезоне получили ребята из СДЮШОР БФСО "Динамо", СДЮШОР "Юность", СДЮШОР Мингорисполкома, хоккейной школы города Лида. Сегодня мы начинаем новый этап сотрудничества, благодаря которому помощь от наших партнеров получат юные хоккеисты во всех уголках страны!

Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков считает принятое решение закономерным.

Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков: "Мы всегда разделяли позицию нашего государства о необходимости поддержки физкультуры и спорта, здорового образа жизни"

- Мы всегда разделяли позицию нашего государства о необходимости поддержки физкультуры и спорта, здорового образа жизни. Эта работа комплексная. В детских секциях и школах ребята получают первичные спортивные навыки. Наблюдая за звездами взрослого спорта, юные спортсмены вдохновляются их победами, берут пример со своих кумиров и стремятся достичь спортивных вершин. А физкультура и здоровый образ жизни, привитые с юных лет, помогают человеку в любом возрасте оставаться активным, целеустремленным, работоспособным. Так что все три направления важны, и мы с удовольствием поддерживаем белорусский спорт! - подчеркнул Андрей Зубков.

Лучшее подтверждение словам - цифры. С 2014 года по 31 мая 2019 года торговая сеть "Евроопт" направила на развитие спорта в Беларуси около 20 млн долларов. 10 июля эта цифра стала больше на 130 тыс. долларов. И, без сомнений, продолжит расти.

Наряду с Федерацией хоккея Беларуси поддержку получили хоккейный клуб "Юность-Минск", профессиональный хоккейный клуб "Лида", СДЮШОР по хоккею с шайбой, а также Национальный олимпийский комитет, Белорусская теннисная федерация, Белорусская федерация легкой атлетики, Белорусская федерация гандбола, Белорусская федерация бадминтона, Белорусская федерация лыжных гонок, Белорусская федерация шахмат, футбольные клубы БАТЭ, "Динамо-Минск" и многие другие спортивные организации.

Комментируя подписанное с Федерацией хоккея соглашение, председатель совета директоров компании Александр Литвин подчеркнул, что "Евроопт" не ограничивается поддержкой профессионального спорта, уделяя большое внимание популяризации здорового образа жизни среди своих сотрудников.

Председатель совета директоров ООО "Евроторг" Александр Литвин: "Спонсорская поддержка большого и детского спорта - это отличное продолжение спортивного духа, который живет в сети "Евроопт"!"

- Вместе с профсоюзной организацией мы активно привлекаем наших сотрудников к занятиям физкультурой и спортом. Объединенная команда "Евроопт" участвует в общереспубликанской спартакиаде, а также в отраслевых и региональных спартакиадах. И наши спортсмены добиваются ярких побед! Ежегодно проводится корпоративная спартакиада, которая собирает большое количество участников и болельщиков из числа наших работников и членов их семей. Регулярно проходит корпоративный чемпионат по мини-футболу. Профсоюз помогает сотрудникам организовать посещение бассейнов, тренажерных залов. Так что спонсорская поддержка большого и детского спорта - это отличное продолжение спортивного духа, который живет в сети "Евроопт"! - отметил Александр Литвин.

ООО "Евроторг" - крупнейший оператор продовольственного ритейла в Беларуси, который работает под брендом "Евроопт" в мультиформатном режиме. На 1 июля 2019 года во всех регионах страны насчитывалось более 850 магазинов сети, из которых свыше 180 расположены в сельской местности. В магазинах "Евроопт" ежедневно совершают покупки около 1 000 000 покупателей.

В ООО "Евроторг" и дочерних компаниях работает более 40 тыс. человек, что составляет около 1% от общего числа задействованных в экономике страны граждан. "Евроторг" является одним из крупнейших налогоплательщиков Беларуси. Доля компании в ВВП страны превышает 1%.

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