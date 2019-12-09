"Евроопт" стал семикратным победителем "Народной марки", завоевав гран-при услуг

Торговая сеть "Евроопт" третий год подряд завоевала Гран-при услуг премии "Народная марка", на этот раз став лучшей сразу в семи номинациях. Церемония награждения брендов – победителей одного из самых масштабных конкурсов страны состоялась 6 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.

Премия "Народная марка" определяет лидирующие бренды Беларуси путем открытого народного опроса, который проводится во всех регионах страны

Кроме Гран-при услуг "Евроопт" стал победителем в номинациях "Сеть магазинов формата "у дома", "Сеть супермаркетов" и "Сеть гипермаркетов". Также покупатели отметили собственную торговую марку компании "Бабушкина кухня" в номинации "Крупы" и Gusto в номинации "Замороженные овощные смеси". А лучшим онлайн-гипермаркетом страны признана "Е-доставка".

Третий год подряд покупатели называют магазины "Евроопт" лучшими во всех форматах, а среди онлайн-гипермаркетов побеждает "Е-доставка"

Премия "Народная марка" с 2014 года определяет лидирующие бренды Беларуси путем открытого народного опроса, который проводится во всех регионах страны. Важно, что участникам голосования, потребителям товаров и услуг, организаторы конкурса подсказок не дают. Покупатели не выбирают из предложенного списка номинантов, а сами называют свою любимую марку. Таким образом, рейтинг "Народной марки" – это осознанный выбор людей, называющих свои любимые товары и услуги.

Награждение брендов-лидеров в Национальной библиотеке Беларуси сопровождалось концертным шоу с участием популярных белорусских музыкальных коллективов и исполнителей

Продюсер премии "Народная марка", председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович отметила впечатляющие результаты торговой сети:

– По результатам открытого народного голосования "Евроопт" остается неизменным лидером среди ретейлеров Беларуси. И если в предыдущие два года это была победа в шести номинациях, включая Гран-при услуг, то в этом году взята новая высота – сразу семь номинаций! Покупатели не только назвали магазины "Евроопт" лучшими во всех форматах – от магазинов "у дома" до гипермаркетов, но и проголосовали за собственные торговые марки сети, а лучшим онлайн-гипермаркетом признали "Е-доставку". Народное признание – это главное свидетельство того, что "Евроопт" успешно работает и развивается!

Продюсер премии "Народная марка" Алена Устинович: "По результатам открытого народного голосования "Евроопт" остается неизменным лидером среди ретейлеров Беларуси"

Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев, комментируя семикратную победу в премии "Народная марка", подчеркнул, что мнение покупателей всегда было и остается важнейшим ориентиром в работе компании.

– Мы твердо уверены, что современный торговый сервис, достойный выбор качественных товаров и честные цены должны быть доступны каждому жителю Беларуси. Поэтому каждый день магазины "Евроопт" открывают свои двери для покупателей во всех регионах страны, в сотнях городов, деревень и поселков, – отметил Егор Хрусталев. – А онлайн-гипермаркет "Е-доставка" доставляет товары даже в те населенные пункты, где нет магазинов "Евроопт". Сервис охватывает всю территорию нашей страны, и благодаря ему ассортимент столичного супермаркета сегодня доступен даже жителям глубинки!

Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев: "Мы убеждены – покупки должны приносить удовольствие и улучшать качество жизни людей!"

Также, обратил внимание руководитель пресс-службы, "Е-доставка" выполняет важную социальную функцию, привозя необходимые товары прямо на дом тем, кому физически сложно попасть в магазин. Для многодетных мам, людей преклонного возраста и с ограниченными физическими возможностями этот сервис стал незаменимым помощником.

– Каждый день покупки в наших магазинах совершают более миллиона жителей всех регионов нашей страны. И сразу семь побед в конкурсе "Народная марка" – это лучший стимул для нашей компании и впредь оставаться лидером рынка. Мы убеждены – покупки должны приносить удовольствие и улучшать качество жизни людей! – отметил руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт".

ООО "Евроторг" – крупнейший оператор розничной торговли в Беларуси. Компания основана в 1993 году. Сегодня в холдинге работают около 1 000 торговых объектов "Евроопт", "Хит!" и "Магия", из них 150 магазинов в сельской местности. Также в структуру входят онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл". В холдинге работает почти 40 тысяч человек. "Евроторг" является одним из крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

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