Европейский концепт в самом сердце Минска!

Многофункциональный комплекс Minsk World – уникальное место! Здесь создаются все необходимые условия не только для комфортной жизни, но и ведения успешного бизнеса! Экономическим центром притяжения нового проекта станет Международный финансовый центр. Налоговые льготы, которые получат здесь бизнесмены со всего мира делают его идеальным местом для воплощения в жизнь самых амбициозных идей.

Площадка МФЦ откроет доступ к широкому спектру финансовых услуг и инвестиционных инструментов. Благодаря ему Минск станет экономическим центром государств Евразии, таким же как Гонконг для Китая, Дубай для Объединенных Арабских Эмиратов.

Уже сейчас представители белорусского и иностранного бизнеса проявляют большой интерес к покупке и аренде офисных помещений и апартаментов.

Международный финансовый центр будет состоять из пяти башен, которые станут частью нового поколения городских пространств. В основе проекта лежит идея создания комфортной для бизнеса среды, где будут работать тысячи белорусов и иностранцев. Проектом предусмотрено строительство 42-ух этажной, двух 26-ти этажных и двух 14-ти этажных башен. Под зданиям появится подземный гараж-стоянка, объединяющий все здания в подземном уровне. Попасть сюда можно будет через 3 отдельных въезда-выезда для легковых и грузовых машин.

В каждой башне будут работать комфортные скоростные лифты. Офисные помещения запроектированы таким образом, чтобы пользователи получали максимальное количество естественного освещения. Рациональная планировка позволит объединить смежные помещения в open-space или выделять в них небольшие площади под индивидуальные потребности арендаторов. Предусмотрены также стандартные технические помещения и санитарные комнаты.

Высота главной башни составит 42 этажа. Кроме офисных помещений здесь запроектирован подземный паркинг, а на втором этаже – суперсовременный фитнесс-центр с панорамными окнами. Также здесь появится СПА-центр, где буду размещаться бассейны для детей и взрослых, несколько ванн-джакузи, фито-бар, паровые, сауны, хамам, солевая комната и зона релакса.

На самом высоком этаже спроектирована обзорная площадка, а также есть возможность размещения кухни и обеденного зала ресторана. По уровню комфортности здание отнесено к категории "А".

В наружной и внутренней отделке МФЦ применяются современные материалы отечественного и импортного производства. Главный фасад сложных пластичных очертаний будет выполнен со сплошным тонированным остеклением в алюминиевом обрамлении.

Дополнением МФЦ станет торгово-развлекательный центр рядом с ним, где также будут доступны тысячи квадратных метров арендных площадей, появится фуд-корт, зоны отдыха и развлечений. Добраться сюда можно будет не только на машине, но и на метро – в нескольких минутах ходьбы откроется новая станция метро "Аэродромная".

Международный финансовый центр станет сердцем многофункционального комплекса Minsk World, строительство которого идет ударными темпами.

В основе создания Minsk World лежит концепция "15-минутного города". На первом месте в таких проектах находится пешеходная и велосипедная доступность. Это значит, все нужные для жизни объекты инфраструктуры находится в 15 минутах ходьбы. Идея пользуется популярность у европейских политиков, ее продвигают урбанисты и профессоры ведущих университетов мира.

Удобное расположение практически в центре столицы, развитая транспортная инфраструктура, огромное разнообразие современной жилой, коммерческой и общественной недвижимости делают Minsk World идеальным местом для жизни и инвестиций.

Minsk World – город будущего для успешных людей!

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